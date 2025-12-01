Депутатският паркинг стана площад

Възможно е да бъде синя зона

Депутатите освободиха пространството около храм-паметника “Св. Александър Невски”. От вчера парламентът не ползва зоната за охрана, обособена на площада към историческата сграда на Народното събрание. “Вторият депутатски паркинг” трябваше да бъде освободен, съгласно писмо от председателя на Народното събрание Рая Назарян.

До освобождаването му се стигна, след като лидерът на “ДПС-Ново начало” Делян Пеевски нареди на кмета Васил Терзиев “да отвори паркинга за хората”, за да могат да паркират там, когато ходят на църква, в близката галерия “Квадрат 500” или в БАН.

В отговор Терзиев заяви, че решението за освобождаването на паркинга е в ръцете на председателя на парламента Рая Назарян и є изпрати официално искане за премахване на зоната за сигурност. Кметът на София коментира, че пространството е пешеходна зона и че се надява това да е “трайно”.

По думите му сега предстоят разговори със Столичния общински съвет и администрацията, за да се вземе решение дали мястото ще бъде градско пространство с пейки, или паркингът ще стане част от синята зона. Общинските съветници са единодушни, че прекомерният брой служебни абонаменти и разширените “зони за сигурност” превръщат центъра в паркинг за институции за сметка на гражданите.