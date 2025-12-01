Седмичната анкета на „Труд нюз“: Мирният план на Тръмп трябва да бъде приет

В рамките на седем дни общо 2506 читатели на trud.bg взеха участие в онлайн анкета, в която всеки глас е удостоверен чрез уникален IP адрес, гарантирайки реално и неповторено участие. Получените резултати очертават ясна и категорична позиция на аудиторията по отношение на един от най-горещите въпроси в международната политика – инициативата на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за мирно уреждане на конфликта в Украйна.

На въпроса „Одобрявате ли мирния план на Доналд Тръмп за Украйна?“ внушителните 81.80% от гласувалите отговарят утвърдително. Тази доминираща подкрепа показва дълбоко обществено желание за прекратяване на военните действия и за спасяване на човешки животи. Мнозинството участници поставя в центъра на своя избор аргумента, че „хората трябва да спрат да умират“, което ясно изразява превес на хуманитарните съображения над всякакви геополитически калкулации.

Този резултат може да бъде разчетен като знак за натрупана умора у българското общество от продължителния конфликт и като сигнал за подкрепа към всяка международна инициатива, която предлага реален шанс за мир.

Същевременно 13.49% от участвалите заявяват, че не подкрепят плана и смятат, че войната трябва да продължи. Макар и значително по-малобройна, тази група представлява гласове, които вероятно поставят ударение върху необходимостта от постигане на определени политически или стратегически цели преди каквото и да било договаряне. Техният дял обаче остава в явна числена изолация спрямо предпочитанието към мирни решения.

Едва 4.71% от гласувалите са заявили, че не могат да преценят или нямат оформено мнение. Този сравнително малък процент показва, че темата е силно разпознаваема сред аудиторията и провокира ясно изразени позиции от почти всички участници.

Анкетата на trud.bg разкрива отчетлива обществена нагласа към спешно намиране на дипломатически пътища за разрешаване на войната. Тя показва очакване към световните лидери – включително към президента Тръмп – да предложат решения, които поставят човешкия живот и стабилността над продължаването на военните действия. В контекст на глобална несигурност резултатите говорят за силно желание в обществото за връщане към нормалност, предвидимост и мир.

