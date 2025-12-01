Столична община ще обжалва решението на КЗК за сметосъбирането в Илинден, Надежда и Сердика

Столичната община (СО) ще оспори определението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което се спира предварителното изпълнение на решението на заместник-кмета за сключване на договор за чистота в районите „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“. Това съобщиха от пресцентъра на Общината.

Договорът за чистотата в тези райони изтича на 7 януари 2026 г., а определението ще бъде обжалвано пред Върховния административен съд в законоустановения срок, допълват от СО.

Спирането на предварителното изпълнение възпрепятства възможността да бъде осигурено редовно сметосъбиране в квартали, в които натрупването на отпадъци вече създава риск за живота, здравето и безопасността на хората, заявяват от СО.

От Общината отбелязват, че в определението си КЗК признава, че сметосъбирането засяга „всички лица, обитаващи и посещаващи столичните райони“, но спира предварителното изпълнение, за да защити убеждението в безпристрастността на самата институция. В мотивите се посочва, че изпълнението на предмета на обществената поръчка е с голяма обществена значимост.

Според Столичната община КЗК поставя репутацията си над необходимостта да бъде защитено здравето на столичани и предотвратено натрупването на отпадъци по улиците на София. Този подход създава риск за над 700 000 души, живеещи в засегнатите райони, заявяват от СО. Когато обществената безопасност, здравето и елементарната санитарна сигурност на град с два милиона жители са в риск, институциите са длъжни да действат незабавно и отговорно, посочват още от общинската администрация.