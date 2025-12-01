От 10 до 60 лева за коледна елха

Горски стопанства предлагат дръвчетата

От 10 до 60 лв. предлагат коледни дръвчета държавни горски стопанства в страната.

От ДГС-Търговище предлагат на гражданите 120 броя обикновен смърч, с размер от 1 до 2 метра, на цена от 40 лв., 63 броя смърч, над 2 метра, за 60 лв. и 1194 броя поставени в контейнер за 57 лв. Приготвили са още 22 броя отсечена дугласка ела, на цена от 28 лв. и 91 броя със закрита коренова система за 45 лв. Коледните елхи ще се продават в административната сграда, на пазари в териториалния обхват на стопанството и в горски разсадник “Баячево”.

ДЛС-Балчик предлага 30 отсечени обикновени ели и 20 поставени в контейнер на цени съответно от 18,80 лв. и 26 лв., които ще се продават в горски разсадник “Соколово”.

ДГС-Шумен предлага 30 обикновени смърча в контейнер за 32 лв., 50 броя отсечени на същата цена и 30 броя

с корен в чувал за 25 лв., които ще се продават в горски разсадник “Салманово”.

112 броя отсечена обикновена ела и 5 броя отсечен черен бор са подготвили от ДГС-Преслав. Цената на елата е 12 лв. за брой, а на бора 9,60 лв. Елхите могат да бъдат закупени от административната сграда на стопанството във Велики Преслав.