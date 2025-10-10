Джендър идеологията за деца разтърси нормалните хора в Западния свят

Ето това е неокомунизъм в действителност, страшен и истински

Новата книга, която получих от САЩ - “Лошо лечение: защо децата не растат” е от американската писателка Абигейл Шриър. От нея имах първата и книга Irreversible Damage /"Непоправими разрушения"/ , в която тя описва непоправимите разрушения, които зловещата джендърска идеология нанася на неукрепналите души, т.е.децата. Книгата разтърси нормалните хора в Западния свят, но не и западните неокомунисти.

Във втората си книга от 2024 година, авторката пише за младите в колежа, Gen Z, които не могат да посрещнат всекидневието, без да се обадят няколко пъти на ден на мама. За почти пълната несамостоятелност на днешните млади американци, която ги изпълва с ярост, унижение и лъжливо чувство за превъзходство. Именно това е младата основа на американския неокомунизъм.

Книгата започва с 12-годишния син на авторката, който се връща от летен лагер с невинни болки в корема, вероятно от обезводняване или мръсни ръце. Педиатърът, обаче първо, без да препоръча лечение, предлага синът й /!/ да отговори на няколко въпроса, сам без майка си /!/ на сестрата, която веднага влиза в стаята. Авторката, разбира се, отказва и настоява да види въпросите, които са изготвени Националния институт за умствено здраве, официална федерална агенция.

Ето въпросите, на които 12-годишният син на Абигейл Шриър трябвало да отговори насаме, без майка си:

1/ През последните седмици искал ли си да бъдеш мъртъв?

2/ През последните седмици мислил ли си, че семейството ти ще бъде по-добре, ако ти си мъртъв?

3/ През последните седмици мислил ли си да се самоубиеш?

4/Опитвал ли си някога да се самоубиеш? Ако, да, защо и кога?

5/Сега искаш ли да се самоубиеш? Ако, да защо.

Повтарям, това са писмени въпроси от официална амерериканска федерална агенция към 12-годишно дете. Първото, което помислих след това безумие: ето това е неокомунизъм в действителност, страшен и истински. Също и: да спрем да се оплакваме от българските лекари и здравна система. Тука такива ужасии няма!

*От Фейсбук