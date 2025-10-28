Дронове над Москва: Украйна атакува руската столица за втора нощ поред

Украйна е извършила нова нощна атака с дронове срещу руската столица Москва за втора поредна нощ, съобщават руските власти, цитирани от Ройтерс.

Според информация на Министерството на отбраната на Русия, системите за противовъздушна отбрана са унищожили общо 17 украински дрона, сред които един над Москва и 13 над Калужка област, която граничи със столичния регион.

Кметът на Москва Сергей Собянин потвърди в платформата „Телеграм“, че на мястото на паднал дрон са изпратени екипи на службите за извънредни ситуации. Засега няма данни за пострадали или за нанесени материални щети.

Ройтерс отбелязва, че руските власти рядко предоставят пълна информация за пораженията от украински атаки в дълбочина на територията на страната, освен ако не са засегнати цивилни обекти.

Освен това три дрона са били свалени над Брянска област, граничеща с Украйна, съобщи Министерството на отбраната. Губернаторът Александър Богомаз уточни, че един мирен жител е бил ранен и откаран в болница.

Ден по-рано Русия обяви, че нейната ПВО е свалила 34 украински дрона, насочени към Москва и околните региони.