„Министерството на отбраната на Русия публикува кадри от обективно наблюдаван ракетно-бомбов удар по район, където личният състав, оръжията и военната техника на 67-ма отделна механизирана бригада от въоръжените сили на Украйна са концентрирани близо до село Водолажское в Красноармейското направление на Северния военен окръг. Личният състав и техниката на въоръжените сили на Украйна са били обект на нападения от оперативно-тактически ракетни системи „Искандер-М“ и фронтови изтребители-бомбардировачи Су-34, които са използвали високофугасни авиационни бомби с универсални модули за планиране и корекция“, съобщиха от министерството на отбраната.