Сергей Лавров: Разширяването на НАТО продължава въпреки всички дадени обещания

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви на Международната конференция по евразийска сигурност в Минск, че разширяването на НАТО „не спира нито за минута“, въпреки всички обещания, дадени на блока още по съветско време, съобщават руски медии.

„Разширяването на НАТО не спира нито за минута, въпреки обещанията, дадени на съветските ръководители да не се придвижва нито с инч на изток. Това се прави въпреки ангажиментите, поети на най-високо равнище в рамките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, да не се укрепва собствената сигурност за сметка на другите и да не се стреми към регионално, а също и глобално доминиране“, отбеляза Лавров.

Той подчерта, че Русия вижда как страните от НАТО и Европейския съюз в по-голямата си част отказват да признаят обективния факт за края на западното доминиране и началото на нова историческа епоха.

„И в това се крие принципната им разлика от Русия, нашите партньори от ОНД, Китай, Индия, Иран, КНДР и всички други държави в Евразия, които са убедени, че стабилността и благополучието на континента зависят от стриктното спазване на принципа за суверенно равенство и неделимост на сигурността за всички, а не само за избрани, които се смятат над закона и извън морала. Не е вина на Русия и нашите съюзници, че през последните години международните споразумения за контрол над въоръженията бяха подкопани и погребани“, заключи руският министър на външните работи.