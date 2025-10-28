Руските войски нанасят много сериозни щети на украинските въоръжени сили, унищожавайки цялата вражеска техника. Заместник-началникът на Главното военно-политическо управление на руските въоръжени сили и командир на подразделението със специално предназначение „Ахмат“ на руското Министерство на отбраната генерал-лейтенант Апти Алаудинов заяви пред руска агенция.

„Украинските въоръжени сили използват цялото оборудване, с което разполагат – както западно, така и друго. Струва си да се отбележи, че унищожаваме толкова много от това оборудване от врага, че нанасяме сериозни щети на украинците“, каза Алаудинов.

По-рано командирът на „Ахмат“ заяви пред руска агенция, че броят на военнослужещите от украинските въоръжени сили, желаещи да се предадат и да получат руско гражданство, ще се увеличи, тъй като по-голямата част от украинците „не са нетърпеливи да воюват срещу Русия“.