Русия предотврати терористичен акт срещу високопоставен служител на Министерството на вътрешните работи

Федералната служба за сигурност на Русия предотврати в Крим терористичен акт срещу високопоставен служител на Министерството на вътрешните работи на Република Крим. В хода на операцията бе задържан 19-годишен жител на Симферопол, вербуван от украинските специални служби чрез месинджъра Telegram, съобщават руски медии.

По данни на ФСБ, задържаният е наел апартамент срещу дома на полицейския служител и е организирал наблюдение с видеокамера, за да проследи личния му автомобил. Освен това е получил компоненти за самоделно взривно устройство, готово за употреба, с тегло над 400 грама, което е планирал да постави под автомобила на жертвата. След извършването на акта той е планирал да напусне страната и да се установи в Европа.

Задържаният е дал показания, а следственият отдел на УФСБ за Република Крим и Севастопол е образувал наказателни дела по обвинения за подготовка на терористичен акт и незаконно придобиване, предаване и съхранение на взривни вещества.

ФСБ предупреди гражданите, че активността на украинските специални служби за набиране на потенциални извършители на терористични и диверсионни актове чрез интернет, социални мрежи и месинджъри като Telegram и WhatsApp продължава.