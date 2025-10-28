Русия съобщи, че Франция планира да изпрати контингент от около 2 000 военни в Украйна, съобщава прессъобщението на руската Служба за външно разузнаване (СВР), пишат руски медии.

Според информацията на службата, основната част от формированията ще се състои от подразделения на Френския чуждестранен легион, предимно съставени от бойци от страни в Латинска Америка. Военните вече били разположени в райони в Полша, близо до украинската граница, където преминават боево обучение и координация. Контингентът ще включва както редови войници, така и офицери.

При евентуално изтичане на информация за тези планове, Париж възнамерява да представи мисията като изпращане на малка група инструктори за обучение на мобилизирани украински военни. Допълнително, във Франция се ускорява разкриването на допълнителни болнични легла и подготовката на медицински екипи за работа в полеви условия.

СВР подчертава, че френският президент Еманюел Макрон, опитвайки се да изведе страната от социално-икономическа криза, гледа на интервенцията като възможност да се утвърди като военен лидер, сравним с Наполеон, въпреки че, според службата, Макрон не е добре запознат с военната история.

Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова коментира с ирония, че Макрон би могъл да изпрати френските военни да охраняват музеи във Франция, където през последните месеци зачестили кражбите.

Москва заявява, че всякакво разполагане на войски на страни членки на НАТО на територията на Украйна е неприемливо и може да доведе до рязка ескалация. Според руската страна, изявленията за изпращане на френски контингент представляват подбуждане към продължаване на военните действия.