Оценка, направена в Киевския научноизследователски институт по съдебна експертиза (KNDISE) в Украйна, подчерта значителен скок в производството на подобрени типове балистични ракети за руската ракетна система „Искандер-М“, за да се изпълнят новите поръчки на руското Министерство на отбраната, пише военното издание Military Watch. В момента за системата се произвеждат най-малко седем варианта на ракетата с различни бойни глави, включително високоексплозивни, касетъчни и специални типове, като вариантът 9M723-1F2 е поръчан в особено големи количества.

Докладите сочат, че са закупени над 770 ракети 9M723-1F2 на цена от 192 милиона рубли (2,4 милиона долара) всяка, което е значително по-високо от прогнозната цена на предишните варианти. Новият вариант се възползва от модернизирана схема за детонация и фрагментация, което повишава ефективността му при поразяване на площни цели.

Всяка бригада „Искандер-М“ се състои от 51 машини, включително 12 транспортно-монтиращи установки за изстрелване и 12 презареждащи машини, които могат да разгърнат едновременно 48 ракети. Това позволява изстрелването на широка гама от специализирани типове ракети срещу различни цели, чиято специализация им позволява да поразяват най-добре.

Най-новият известен тип ракета е 9M723-1F4, която има подобрена високоексплозивна осколочно-фугасна бойна глава, за която се предполага, че включва актуализиран дизайн на корпуса и усъвършенствана схема за детонация. Това може да увеличи ефективността ѝ срещу площни и укрепени цели. Вариантът, поръчан в най-малък брой, е 9M723-1F1, от който са построени 59 машини на цена от 3 милиона долара всяка. Ракетата използва високоексплозивни проникващи бойни глави и стоманени елементи, предназначени за употреба срещу личен състав и техника.

Руският отбранителен сектор успя да поддържа производството на ракети за системата „Искандер-М“ със значително по-висок темп в сравнение с военно време , като доставките през 2023 г. се съобщават, че са извършени няколко пъти по-бързо от темповете, наблюдавани през всички предходни години. Според съобщенията, до средата на 2023 г. производството на системите е петкратно по-голямо.

Системите „Искандер-М“ са използвани за неутрализиране на широк спектър от високоценни цели, като кадри от дронове потвърждават унищожаването на оскъдните украински зенитно-ракетни системи „Пейтриът“ многократно.

Системите са използвани и за атакуване на позиции както на западни бойци, подкрепящи украинските военни усилия, така и на ключова железопътна инфраструктура , бойни самолети и площадки за изстрелване на дронове.