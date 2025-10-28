Руски войски са атакували позиции на специалните части на Въоръжените сили на Украйна в Полтавска област, които според източници са били обучени във Великобритания, съобщават руски медии.

„В Полтавска област бяха нанесени удари по военна инфраструктура – по някакъв „елитен“ отряд, обучен в Великобритания“, заявил Лебедев, цитиран от агенцията.

По думите му, руската армия е атакувала също и райони с дислокация на украински подразделения, разполагащи с бронетехника, в близост до градовете Суми и Конотоп.

Вечерта на 27 октомври въздушна тревога беше обявена на територията на цяла Украйна.

Руското Министерство на отбраната съобщава, че ударите са част от отговор на украински атаки срещу цивилни обекти. Според тях, приоритетни цели са местата за разполагане на личен състав, военна техника и наемници, както и инфраструктура, свързана с енергетиката, отбранителната индустрия, управлението и комуникациите.

Независими източници не потвърждават тези данни към момента.