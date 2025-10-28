FT: Путин е поставил краен срок за превземането на Покровск

Руската армия засили атаките си в Донецка област, увеличавайки операциите в източния сектор след провала на срещата с американския президент Доналд Тръмп, съобщава The Financial Times.

Медийни източници посочват, че Владимир Путин е възложил на военните командири да поемат контрола над Покровск до средата на ноември 2025 г. Някои руски части вече са навлезли в града, но украинските власти отричат съобщенията, че техните сили са напълно обкръжени.

До 2024 г. Покровск играеше ключова роля като транспортен и логистичен център, а загубата му би могла да нанесе стратегически удар на Украйна и да отвори нови възможности за напредване на противника. Украинското Главно командване потвърди, че около 200 руски войници са влезли в града, като интензивни боеве се водят по цялата фронтова линия с дължина около хиляда километра.

Украинската армия съобщава, че тежките сблъсъци продължават както в покрайнините на Покровск, така и в самия град, където действа и саботажна активност. Логистичната ситуация е усложнена от постоянните атаки и повредена инфраструктура. Настъплението, което продължава от няколко месеца, показва бавно напредване на руските сили към Лиман и Костянтиновка, като основният фокус е агломерацията Покровск-Мирноград — голям минен център с предвоенно население около 100 000 души. Руски войски се опитват да пробият стратегически важни пътища и да атакуват украинските снабдителни линии чрез дронове.

Междувременно Русия е засилила атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна, удряйки съоръжения в североизточните области Суми, Чернигов и Харков. В резултат на това някои населени места временно останаха без електричество, което според наблюдатели цели да дестабилизира индустриалните операции и регионалните енергийни доставки.

Литва затегна контрола върху своето въздушно пространство след серия от неидентифицирани въздушни инциденти. Временно изпълняващият длъжността министър на отбраната Владислав Кондратович заяви, че мерките са насочени към предотвратяване на потенциални заплахи и повишаване на националната сигурност.