Експлозия на железопътната гара в Украйна, има загинали и ранени (СНИМКА)

Четирима души са загинали и други 12 са ранени на железопътна гара в северната част на Украйна, съобщи полицията, когато 23-годишен мъж е взривил експлозивно устройство по време на проверка на документи, съобщиха украински медии.

„По предварителна информация четирима души са загинали, а 12 са ранени“, посочиха от областната полиция.

„Служители на Държавната гранична служба проверяваха документите на пътниците в дизелов влак. В този момент един от тях извади взривно устройство на перона, което след това се взриви“, се казва в изявление на националната полиция, в което се добавя, че извършителят е сред загиналите.

Украинските медии съобщиха, че устройството е било граната.