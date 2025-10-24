Пенсионер хвърли 50-еврови банкноти върху минувачи в Гърция

Възрастният мъж излязъл от жилището си и започнал да вика по минувачите

Небето се напълни с банкноти от 50 евро в Аргос Орестико, когато възрастен жител на района излезе от дома си и започна да хвърля пари на минувачите, предизвиквайки смут и мобилизирайки полицията, съобщава държавната телевизия ERT.

Според информация на ERTnews, възрастният мъж излязъл от жилището си и започнал да вика по минувачите.

Няколко минути по-късно обаче ситуацията взе неочаквано обрат, когато той извадил от джоба на панталона си пачка банкноти и започнал да ги хвърля по улицата. Минаващите, силно загрижени за психическото здраве на мъжа, незабавно уведомили властите.

На мястото веднага пристигна патрулна кола на полицейското управление в Аргос Орестико, която отвела възрастния мъж с белезници, след което полицаите се погрижили за събирането на хвърлената сума.

След оценка на ситуацията и поведението на мъжа, е било преценено, че трябва да бъде насочен към медицинско заведение за психично здраве.