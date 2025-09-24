Електоратът, който ще става сериозна заявка за мнозинство

Само да му измислим име. Защото "Великият Меч за Възраждане (може би на Радев)" не върви

Видях това и искам да ви споделя, ама първо - БСП на 6,7%. ИТН на 5,3%!? Сериозно?

Иначе, нека ви обърна внимание на важното - Величие 4,5% и МЕЧ 6,6%. Е, това вече вярвам, че е сравнително точно - който обикаля тикток и е гледал участия на Радостин Василев знае, че ако повтори... логистиката от миналите избори, 6,6% не е изключено.

Този електорат, съединен с Възраждане (и БСП, ако без да искат влезнат) вече започва да надушва мнозинството. Ако продължи с тези темпове още 3-4 години ще е сериозна заявка за това. Повярвайте ми, ще останете зашеметени колко бързо ще заровят томахавката заедно с Възраждане ако има шанс за мнозинство.

Другото, което си струва да се отбележи, е, че това е електорат на Радев. Едно на ръка за президентските избори, но и ако слезе и поведе. За него гласуваха масово избиратели на ПП и Възраждане, а МЕЧ и Величие дърпат често бивши избиратели на ПП и Възраждане. То не е нужно да го обяснявам с цифри, де, всички знаем какво говоря - имиджа на умерен патриотизъм и „борба с мафията“ от позицията на национализъм го споделят тези партии.

Твърде рано е да се каже, но двата момента, ако Радев слезе и/или ако МЕЧ, Величие и Възраждане намерят начин да се разберат, ще са ключови дали не на шега ще имаме едно съвсем реално управление на това движение.

