Започнаха като шампиони и завършват като шампиони

Имаме и безкрайно много хора у нас, които се занимават с това да държат България жива

Момчетата по волейбол са прекрасен пример за това как българите можем да постигнем върха и зависи само от нас. Погледнете ги - дух, характер, устремени, дисциплинирани. Това е съзнателен избор да се отърсят от глупостите и негативизма около нас и да се борят.

Тези момчета не просто са извадили късмет, не е случайност присъствието им на финала, те са точно на мястото, което заслужават. Те започнаха като шампиони и ще завършат като шампиони, каквото и да се случи..

Примери такива имаме бол - Карлос Насар и историческите му постижения. Никола Цолов, който спечели Монако във Формула 3 до Дакота Дичева, която е може би най-добрата жена в ММА боевете. От Нургюл Салимова до двете момчета Иван Иванов и Александър Василев, които направиха феноменалното да има двама българи на финал в младежкия US Open. Сума други спортисти на върха на дисциплината си като Стоян Копривленски в К-1. Българските ученици, които спечелиха два златни и два сребърни медала на международната олимпиада по информатика. Четирите медала от международната олимпиада по физика. Любомир Колев, който е първият българин, спечелил медал за България на международната олимпиада по история.

Знаете ли кое е може би най-важното? Дори не мога да се сетя за всичките десетки състезания и признания, които българи са спечелили и ще добавям, а долу в коментарите ще ме подсещате. Стигна до там, че обичам да пиша за българските успехи в чужбина и почти всеки ден проверявам, понеже са толкова често.

Успехите дори не са само спортни - има български бизнеси като Ендуросат, които развиват технологии на световно ниво. Българи като Делян Аспарухов, които постигат невероятни неща по света. Няма да изреждам фирми, за да не си помислите, че рекламирам нещо, но има страшно много други, които постигат страхотни неща.

Имаме и безкрайно много хора у нас, които се занимават с това да държат България жива. Например „Българска история“, благодарение на които синовете и дъщерите ни ще имат възможност да се заинтригуват от точно този български дух, който описвам. Безкрайно много мъже и жени със средства, които тихо и без да искат слава или отплата даряват и помагат за всякакви каузи. Безброй незнайни учители и ръководители, които дават сърце и душа да може младите да растат със самочувствието и характера, който води до всички тези успехи.

И това действително се случва - ние четем само за лошите примери и като всяко общество имаме изобилие от такива, но масата млади хора у нас са интелигентни, дисциплинирани и мотивирани да се отърсят от лошото. И обичат България, впрочем.

Обичаме да гледаме в историята за вдъхновение и това е страхотно, но имаме изобилие от вдъхновителни примери и оптимизъм в настоящето. Искрено благодаря на мъжете от отбора по волейбол, че го правят невъзможно за игнориране.