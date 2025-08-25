За евроатлантизъма ми милей душата

Няколко месеца вече чувствам една празнина в душата и сърцето си! Няма го онзи възвишен, завладяващ евроатлантизъм, който слугите на народа и техните слуги проповядваха от телевизорите.

Прогресивната българска журналистика също допринася по свой, независим начин за смущаващото отсъствие на евроатлантизъма от дневния ред на обществото.

Дори моят приятел и пионер на евроатлантизъма в Родината Мони Паси оглушително мълчи. Абсолютно безобразие!

И, разбира се, в тази духовна и морална празнота веднага сред населението избуяха нездрави настроения относно инфлацията, палавите цени, спрелите чешми!

Братя евроатлантици, на кого ни оставяте?! С отсъствието си от обществената сцена вие отваряте вратите на руската пропаганда и ставате съюзници на Путин!

Срамота!!!