За Тръмп и Националната гвардия в Чикаго срещу престъпността

В България има десет пъти по-малко убийства при много по-малко население

За някои участници в разговорите тук, засягащи мерките на Тръмп срещу престъпността във Вашингтон, както и заканите да въведе Националната гвардия в Чикаго с цел да ограничи чудовищните размери на убийствата, грабежите и тежките престъпления в града. Чикаго има около 2.6 млн жители. България се счита, че в момента има около 6.5 млн жители. Не знам колко българи живеят в Чикаго, но не им завиждам особено. Годишно в Чикаго се регистрират около 700 убийства, в някои години стигат почти до 1000. Може би зависи от това доколко полицията не е подгонена от „правозащитниците“ и от градската управа бдящи неотклонно над правата на убийците. Както и над това, кметове да са винаги и само чернокожи или хора с трансексуални нагласи, а по възможност и с двете особености.

В България, обикновено при битови инциденти, свързани с алкохол или ревностови подбуди, стават жертви на убийства около 70 души годишно. Десет пъти по-малко. Не съм срещал статистики, които да уточняват процентите между групи по възраст или малцинствен произход, но е вероятно те да преобладават в едно от малцинствата, даже и поради това, че там има много по-голям процент млади хора, които по хормонални и културални причини, допускат много повече престъпления.

Но все пак! Десет пъти разлика, която е всъщност поне 25 пъти, като вземем предвид броя на населението! Няма да търся специализиран разбор колко българи са жертви и колко извършители на убийства там, но предполагам, че много малко от тях са били убийците. Не ни е такъв националният характер, колкото и да се корим едни други.

И така. Тукашните антитръмписти с ярост се нахвърлят върху Тръмп-Диктаторът, който иска да отнеме гражданските права и свободи на населението и да лиши кметовете, избрани от много десетилетия от Демократите, от възможността да превърнат окончателно града в столица на престъпността, както успешно се случва и на Западния бряг -в Ел Ей и в Сан Франциско. Вашингтон видя светкавично намаляване на убийствата и тежката криминалност, след намесата на Националната гвардия по разпореждане на Тръмп. Това го призна дори черната демократска кметица на града, която беше незабавно разтерзана от лявата преса и ръководството на Демократическата партия, че се осмелява да хвали „Врага“.

Но аз тука се обръщам към българските турбофейсбук-тръмпоборци с призив да се осведомяват по-обективно за процесите протичащи в момента отвъд океана, преди да повтарят папагалски левичарските опорки на Ню Йорк Таймс, СНН и пр.

И да добавя: Не, не са огнестрелните оръжия виновни. В Тексас (където съм живял години), всеки е въоръжен, но убийствата са много по-малко от градовете, където притежаването на оръжия е строго рестриктивно за обикновените граждани, както е в Чикаго и Ню Йорк. Но пръстъпниците са винаги въоръжени, понякога по-добре и от полицията. А напоследък „свободолюбците“, крайни левичари и „демократи“, настояват за „defunding Police“. Тоест, да лишат полицията от финанси и възможности сериозно да се противопоставят и борят с престъпниците.

На такива като мен незабавно ми възниква споменът за това как Сталин и неговата болшевишка престъпна глутница завладяла Руската империя на времето, считаше блатарите и криминалите измъчващи невинни хора в чудовищните безпредели на Гулаг за „социално близкие“. Един вид, хора със социалистическо мислене, поради грабителските си инстинкти и склонност към насилие. Както е и в сегашна путинска Русия. Така че, болшевизмът е жив и в Чикаго и в Москва. Само цветът на кожата се различава.