Изригна вулканът Килауеа в Хавай (ВИДЕО)

Автор: Труд онлайн
Свят

Издаден е оранжев авиационен код за опасност

Вулканът Килауеа в щата Хавай изригна за 30-и път в рамките на по-малко от година, съобщава New York Post.

Хавайската вулканична обсерватория към Геоложката служба на САЩ съобщи, че "енергично изригване" в кратера Халемаʻумаʻу е започнало около 01:20 ч. местно време.

Геолози съобщиха, че фонтаните от лава, изригващи от северния отвор на кратера, достигат височина между 45 и 90 метра.

Според Националната метеорологична служба на САЩ слабите ветрове могат да разнесат вулканични газове, а вулканичен материал е възможно да падне южно от мястото на изригването.

Издаден е оранжев авиационен код за опасност, но се очаква, че летищата в окръг Хаваи няма да бъдат засегнати от настоящото изригване.

