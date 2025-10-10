Индустрията в Германия е в състояние на свободно падане

Комбинацията от скъп газ и скъпи квоти я смазва с темпове от Втората световна война

Немската индустрия е в състояние на свободно падане! Индустриалното производство на Германия пада на нивото от 2005 г., а конкретно производството на автомобили вече е на нивата от 2000 г.

Забележете случайното съвпадение: Немската индустриална машина расте и достига пика на производството си през 2017-2018 година.

Ако погледнете графиката на изменение на цените на Европейската схема за търговия с емисии ясно се вижда, че цените им достигат дъно през 2017 г. и после започват бърз ръст през 2018 г. Това веднага се отразвява със спад на немската индустриална продукция.

После идва ковид. След това - в средата на 2021 г. имаме комбинация от ефекта от Европейската зелена сделка, който се изразява в стръмен ръст на цените на квотите + бърз ръст на цените на газа (и тока). После идва и войната в Украйна и немската индустрия окончателно изпада в шок. Комбинацията от скъп газ и скъпи квоти я смазват с темпове, които историята помни само от времето на бомбардировките през Втората световна война.

Това е положението и то се дължи не толкова на външни сили, колкото на политиките в Германия и ЕС.