Китайски триади и мексикански картели се възползват от съкращенията на САЩ в помощта за дивата природа

Нелегалната търговия с диви животни на стойност 23 млрд. долара се управлява от различни участници - от глобални престъпни групировки като китайските триади и мексиканските картели до местни бракониери. Тези престъпници се възползват от това, че администрацията на Тръмп се отказва от финансираните от САЩ програми за борба с трафика на диви животни и за защита на застрашените видове, твърдят експерти и активисти, цитирани от Financial Times.

„Трафикантите се радват на това“, казва Сюзън Либерман, вицепрезидент по международната политика в Обществото за опазване на дивата природа (WCS), което е голям получател на финансиране от САЩ. „С по-малко ограничения те си мислят: “Никой няма да ни хване, така че нека да продължим".

Вече разпуснатата Американска агенция за международно развитие (USAID) изразходваше поне 375 млн. долара годишно за опазване на дивата природа, борба с бракониерството и трафика на хора в развиващите се страни. Повече средства, част от които също бяха съкратени, бяха насочени към борбата с трафика чрез Бюрото по международни въпроси на наркотиците и правоприлагането (INL) и Службата за рибни ресурси и дива природа на САЩ.

Като подкрепят правоприлагането, граничния контрол и работата с общностите в много страни, програмите за опазване на околната среда играят важна, макар и скрита роля в борбата с организираната престъпност и нейното разпространение в дивата природа, твърдят експерти.

Трафикантите снабдяват купувачи по целия свят, като голямо търсене идва от Китай и Виетнам, където някои животински части се ценят като символи на статус или съставки в традиционната медицина. Те включват рога на носорог, тигрови зъби и люспи на панголини, вид мравояд и най-трафикираният бозайник в света.

Сулма Уорн, експерт по трафик на диви животни от Банкок, който загуби работата си поради скорошните съкращения, заяви, че USAID е била „пионер“ в борбата с трафика на диви животни. Съкращенията ще навредят на трансграничната полиция и на усилията за намаляване на търсенето на продукти от дивата природа в региона, каза той.

В много страни помощта за опазване на околната среда от САЩ беше единственото нещо, което пречеше на банди, често с китайски връзки, да се разпространяват необуздано, каза Андреа Кроста, изпълнителен директор на Earth League International, неправителствена организация със седалище в Лос Анджелис, която разследва транснационални банди за трафик на хора.

Усилията за борба с трафика на диви животни често са най-ефективният начин за проникване в международните престъпни синдикати, каза той. При една операция под прикритие, един от агентите на Кроста се натъкнал на членове на могъщия мексикански картел Синалоа, докато се представял за купувач на незаконни продукти от дивата природа.

„Африканските паркове“, която управлява 23 резервата на целия континент, включително два в Бенин, които са били ударени от джихадисти, са получили 27 милиона долара от USAID между 2016 и 2024 г. за използване в Демократична република Конго и Централноафриканската република. И двете страни са изправени пред големи предизвикателства пред сигурността, а администрацията на Тръмп се стреми да посредничи за споразумение „минерали срещу мир“ между ДР Конго и Руанда.

Освен последиците за сигурността, мнозина очакват въздействието на съкращенията върху природата да бъде опустошително.