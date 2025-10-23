Китай държи картите за край на войната в Украйна

Дали няма да продължи до смяна на един от трите режима

Доналд Тръмп и Владимир Путин отменят засега срещата в Будапеща. Да си призная честно, очаквах да се случи. Още от известно време изглежда, че войната в Украйна е просто невъзможна за разрешаване докато ù двете страни имат почти безкрайна помощ отвън (Украйна от запада, Русия от Китай).

Обстоятелствата просто са такива. Комбинацията от дронова война, дълбокият исторически въпрос, невъзможността на Украйна да настъпва и цената Русия да настъпва. Плюс политическата тежест на конфликта, която не позволява никакъв компромис от двете страни.

Още преди време подозирах, че хоризонтът на войната отива към 2030-та ако не и след това. Може би с паузи, може би с някакво замръзяване, но винаги с конфликт. Сега започвам да си мисля дали войната няма да продължи до смяна на един от трите режима - руския, украинския или западния.

Картите са в Китай обаче. Те решават докога им е изгодно да помагат на Русия и дали не искат да пренасочат усилията си.