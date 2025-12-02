Кметът Терзиев: МВР не се справи с гарантирането на реда по време на протеста в София

"МВР не се справи с гарантирането на реда по време на протеста в София."

Това написа във фейсбук кметът на столицата Васил Теризев след размириците, които причиниха щети по инфраструктура и частна собственост в центъра на столицата.

"Имаше ясни предварителни сигнали за провокации, но въпреки това в центъра влязоха хора с бомбички, пиратки и предмети, които нямат място на мирен протест. Това поставя сериозни въпроси към готовността и действията на полицията – въпроси, на които министърът трябва да даде отговор", заявява Терзиев.

Болезнено е да гледаме как се руши градът ни – счупени витрини, запалени кофи, щети по инфраструктурата, поражения по ключови улици и мостове, написа още кметът и призова:

"Не се поддавайте на провокации. София е нашият дом и няма да позволим малка група организирани хулигани да определят облика на града ни".

След приключване на пожарните и полицейските действия, градът ще бъде почистен и възстановен, а транспортът – пуснат, каза още Васил Терзиев.