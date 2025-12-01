49,60 евро за годишна винетка през 2026 г.

От февруари пускат и дневна винетка

Онлайн плащанията ще бъдат обработвани в единната валута

Годишната винетка за ползване на републиканските пътища от леки автомобили за 2026 г. ще струва 49,60 евро. Цената остава непроменена от сегашните 97 лв. С влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г. всички шофьори ще могат да купуват винетки директно в евро през дигиталните платформи Vinetki.bg и TollPass.bg, официални партньори на Агенция “Пътна инфраструктура”.

Преходът е напълно автоматизиран и потребителите не трябва да правят нищо допълнително: официалните цени на винетките ще се визуализират в евро и лева, а онлайн плащанията ще се обработват изцяло в новата валута. През декември и януари изтича валидността на стотици хиляди годишни винетки. Шофьорите могат да купят нова винетка предварително до 30 дни преди срока на валидност, което дава спокойствие и е удобно предвид празничните и зимните пътувания.

Цените за 2026 г. остават непроменени, само са преобразувани в евро по официалния фиксиран курс. Цените са: уикенд винетка 5,11 евро / 10 лв., седмична винетка 7,67 евро / 15 лв., месечна винетка 15,34 евро / 30 лв., тримесечна винетка 27,61 евро / 57 лв., годишна винетка 49,60 евро / 97 лв., еднодневна винетка 4,09 евро / 8 лв. (в сила от февруари 2025).

Процесът на покупка през онлайн платформите остава непроменен: избор на винетка, попълване на регистрационен номер, плащане с банкова карта, активация за секунди. Плащането ще се извършва директно в евро. Реално за хората няма да има никакви промени при покупката на винетки.

От февруари 2025 г. в страната се въвежда и дневна винетка, която също ще бъде достъпна за покупка през онлайн платформите. Тя е удобна опция за кратки пътувания и автомобили, които рядко се използват извън града. 24-часовата винетка ще може да бъде купена както непосредствено преди пътуването, така и предварително, затова освен дата трябва да бъде посочен и конкретен начален час.