Крал Чарлз лишава брат си Андрю от титли и имението му

Чарлз взема решението, за да защити монархията

Британският крал Чарлз лиши по-малкия си брат Андрю от титлата принц и го изгони от имението му в Уиндзор, съобщиха от Бъкингамския дворец в четвъртък, като целта е да се дистанцират кралските особи от него заради връзките му със скандала с Джефри Епщайн, съобщава Reuters..

65-годишният Андрю, по-малкият брат на Чарлз и вторият син на покойната кралица Елизабет, е подложен на нарастващ натиск през последните години заради поведението си и връзките си с покойния сексуален престъпник Епщайн. По-рано този месец той беше принуден да спре да използва титлата си херцог на Йорк.

Чарлз сега ескалира действията си срещу Андрю, като го лиши от всичките му титли и го остави да бъде известен като Андрю Маунтбатън Уиндзор.

В изявлението на Бъкингамския дворец се посочва, че на Андрю е било връчено официално уведомление да се откаже от наема на имението си Royal Lodge в имението Уиндзор, западно от Лондон, и че той ще се премести в алтернативно частно жилище в имението Сандрингъм в източна Англия.

Решението на краля, който все още се подлага на редовно лечение за рак, е едно от най-драматичните действия срещу член на кралското семейство в съвременната британска история.

„Тези санкции се считат за необходими, въпреки факта, че той продължава да отрича обвиненията срещу него“, заяви дворецът. „Техни Величества желаят да изяснят, че мислите и най-дълбокото им съчувствие са били и ще останат с жертвите и оцелелите от всякакви форми на злоупотреба.“