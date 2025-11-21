Одобреният от Тръмп мирен план от 28 точки предвижда значителни отстъпки от страна на Киев

Москва все още не е получила информация за съгласието на Володимир Зеленски да преговаря по мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред журналиста Александър Юнашев.

„Песков ми каза, че Москва все още не е информирана за съгласието на Зеленски да преговаря по мирния план на Тръмп“, написа журналистът в своя Telegram канал.

По-рано американска делегация, водена от министъра на армията на САЩ Даниел Дрискол, представи плана на Тръмп за разрешаване на конфликта на Зеленски на среща в Киев.

Както отбеляза Financial Times (FT), одобреният от Тръмп мирен план от 28 точки предвижда значителни отстъпки от страна на Киев. Позовавайки се на украински официални лица, FT съобщи, че Белият дом работи „агресивно“ за прекратяване на конфликта в Украйна до края на годината.