Луи XIV, омаян от любовните отвари на фаворитките си

Знае се, кралете никога не са оставали без любовници, но само във Франция тези жени са били институция с определена социална функция и политическа роля. И в обкръжението на коронованата глава са ги наричали фаворитки, тоест предпочитани, избрани, любимки, като е нямало никакво значение дали произходът им е бил знатен или съвсем обикновен, селски.

Държавната необходимост е принуждавала краля да сключва брак без любов, елегантно казано с партньорка със студено-синя като неговата кръв и той е търсел желаните емоции и безметежния физиологичен екстаз другаде, при червена, истински гореща кръв. И дали заради слабостта на монарха към обикновено винаги младата и хубава жена като секс-партньорка или поради предпочитането й за интелектуална дружка, но лека-полека в двора му тя заемала мястото на кралицата, приета безпроблемно дори от самата нея

Миналата дописка приключи с първия танц на Мадам дьо Монтеспан с Луи XIV на дадения от брат му Филип Орлеански през 1667 г. бал и с последващото приютяване на красавицата за дълго в леглото на великия владетел. Според френските историци обаче пищната придворна дама от поне година време преди това правела всичко възможно, за да стане любовница на краля и да измести неговата официална фаворитка Луиз дьо Ла Валиер.

Мадам дьо Монтеспан с част от децата си

Стремяла се да спечели височайшото благоразположениетна, залагайки на своята прословута интелигентност и на неоспоримия си чар, но също така действала и чрез непълнолетния престолонаследник. С когото се била сближила до такава степен, че необичайната му привързаност към знойната хубавица започнала силно да безпокои неговата майка - кралицата Мария Тереза. А веднъж прегърната от краля по време на споменатия танц на бала на Филип Орлеански, мадам дьо Монтеспан лесно станала негова любимка и не след дълго той я обявил за фаворитка №1. Останала тя на тази позиция цели 13 години, през които не само родила седем деца на суверена и била негова постоянна изящна компаньонка, но и се превърнала в може би най-доверения му съветник по политически и стратегически въпроси.

Въобще игривата хубавица се радвала на такава огромна власт, че получила прякора-признание “Истинската кралица на Франция” и заформила около себе си двор от блестящи умове - учени, философи и хора на изкуството. С пищния си и ексцентричен вкус Мадам дьо Монтеспан диктувала също така дворцовата мода, а стилът й бил имитиран постоянно от благородничките на цяла Франция. Освен това тя придружавала суверена по време на война и при всевъзможни официални поводи, като без да й мигне окото оставяла в сянка кралица Мария Тереза, която била нейна работодателка, приемайки я за компаньнонка.

Прическа "Фонтанж"

Но освен хвалители, сред хроникьорите от онова време имало и доста недолюбващи я писачи - за тях тя била преди всичко амбициозна, хитра, присметлива и нагла жена, която не се колебаела пред нищо, за да запази само за нея любовта на монарха - върл фустогонец. Като “триумфиращата й хубост” и “ангелското лице” криели според съвременниците ужасни тайни, заради които чувствата на обич на Луи XIV към нея започнали лека-полека да изстиват.

И за да ги възпламени отново, пак според хроникьорите, красавицата започнала да прави черни магии и да участвала в ужасяващи литургии, отслужвани над голото й тяло, като при една от тях дори било принесено в жертва новородено бебе. Името на Мадам дьо Монтеспан било замесено и в т. нар. афера с отровите - скандал, тресал Франция на Луи XIV в течение на няколко години и довел до окончателното отсвирване на фаворитката и майка на седем кралски деца. Ами на процес срещу известната в средата на седемнайсети век парижка вещица Катрин Монвоазен, прочула се като “Мадам Ла Воазен”, свидетели признали, че фаворитката редовно посещавала подсъдимата в парижкото й ателие. И купувала от нея Мадам дьо Монтеспан любовни отвари за краля, когато още бил влюбен в Луиз дьо ла Валиер, за да предпочита в леглото само нея. Според някои показания на процеса, Мадам Ла Воазен дори била снабдила с отрова “Истинската кралица на Франция”, за да премахне съперничката си. Елексирите за любов и баянията със същата цел на гадателки и знахарки били много популярни по онова време в страната и Мадам дьо Монтеспан, нетърпелива да намери стабилно място в сърцето на краля, търсела съдействие за изпълнението на любовните си щения от най-известните вещици на времето.

Мари Анжелик дьо Фонтанж

Нещо повече - Мадам дьо Монтеспан се хвалела под път и над път, че кралят, познат и на нея като голям похотливец, заобиколен винаги от щедри на ласки и готови да топлят завивките му жени, се бил влюбил единствено в нея и бил зарязал старата си любимка Луиз благодарение именно на придобитите от магьосниците любовни отвари. Лекарят на владетеля обаче отбелязал в дневниците си, че с гушкането на мадам дьо Монтеспан суверенът изведнъж започнал да страда от силна мигрена и здравето му станало паянтово, като докторът предположеил, че почти постоянното неразположение се дължало на любовните отвари на амбициозната фаворитка, приготвени от кози барабонки и жабешки слуз...

Ама положението на мадам дьо Монтеспан в двора силно се разклатило, независимо от това, че била родила на краля за 12 г. като фаворитка седем деца, когато точно в разгара на аферата с отровите изненадващо умряла появилата се през 1679 г. нейна нова и млада съперничка Анжелик дьо Фонтанж.

По времето, когато тя пристига в двора едва седемнайсетгодишна, сърцето на Луи XIV вече било започнало “да се цепи” между Мадам дьо Монтеспан и гувернантката на многото му рожби от нея - маркиза Дьо Ментенон. Като точно от нея официалната все още фаворитка смятала да отклони вниманието на вече четиридесет годишния крал, представяйки му сама новопристигналата в обкръжението на снаха му - херцогинята на Орлеан, изящна девойка. Защото след като разпространила в двора слуха, че мадмоазел дьо Фонтанж се ползвала в аристократичните среди с репутацията на “глупава кокошчица”, Мадам дьо Монтеспан самонадеяно си била помислила, че кралят скоро ще се отегчи от едва напъпилата хубост на тъпичкото момиче и ще се върне при нея. Нещо, което междувпрочем вече се било случвало на няколко пъти, по-специално с кратката височайша тръпка Мадмоазел дьо Людр.

Но не станало така, както си мислела фаворитката №1, тъй като веднага щом кралят зърнал Мари Анжелик дьо Фонтанж, тя привлякла вниманието му и станала негова любимка. Като за да го покаже на всички, Луи XIV прави нещо необичайно за един все още “неизконсумиран флирт” - поръчва й голям портрет на известня в оная епоха художник Пиер Миняр и той я рисува, облечена в синя рокля, седнала на пурпурна възглавница и държейки рози и анемони. Според тогавашните зли езици Мари Анжелик била изпратена от благородната си рода в двора с цел да стане любовница на краля и те да изкярят нещо от това, но никой не предполагал, че владетелят ще хлътне до такава степен по нея. Ама пруският посланик в Париж Езекиел Шпанхайм посочва точно това в нарочен доклад: “Госпожица дьо Фонтанж пристигна в двора през 1678 г. с добре оформени намерение и надежди, подхранвани дори от членовете на семейството й, а именно да направи краля свой любовник. Красива е като ангел, с много добре сърце, казват, че е глупавичка, но в действиетлност нейната глупавина е по-скоро липса на остроумие и на култура - качества, необходими за налагане в двора.”

“Херцогът на Ларошфуко - продължава дипломатът, - бе един от най-уважаваните придворни, ползваше се с необятното благоволение на краля, беше посредник в неговите страстни авантюри и нямаше никакво затруднение да накара дамата да откликне благосклонно на височайшите мераци.” Но пак според Шпанхайм, на Луи XIV са му били необходими три месеца, плюс няколко сладкиша, чифт висящи обеци и перлена огърлица, за да спечели окончателно младата дама, тя да се хвърли в обятията му и той да я обезчести, защото изглежда била още девствена.

След това, някъде в самото начало на 1679 г., Анжелик дьо Фонтанж започнала да приема редовно коронования си любовник в специално отредената й стая в кралския дворец.

През първите няколко седмици на връзката аферата им се пазела в тайна, след което Луи XIV решил да покаже на двора новата си тръпка и го направил една сутрин по време на литургия, на която присъствали официалната му фаворитка Мадам дьо Монтеспан и кралицата Мария Тереза. Той също така започнал често да си връзва по дрехите разноцветни ленти, така, както правела Анжелик, организирал постоянно и всевъзможни балове и приеми в нейна чест, тя пък натрупала бързо много пари, бижута и поземлени имоти.

А през пролетта на 1679 г. кралят издигнал Мадмоазел дьо Фонтанж в ранг на своя нова официална фаворитка, непрекъснато демонстрирал привързаността си към нея като влюбен до уши юноша и умножил забавленията в нейна чест. Но според хроникьорите, когато осъзнала, че вече е най-обожаваната от Луи XIV жена, Мари-Анжелик станала самодоволна и арогантна, дори започнала открито да презира кралицата и да се отнася хладнокръвно с Мадам дьо Монтеспан. Въобще новопридобитата й власт я била накарала да загуби смирението и уважението към онези, които е трябвало да почита, навличайки си така тяхната неприязън. За капак не след дълго станало очевидно, че младата фаворитка е бременна, което предизвикало безмилостния гняв на мадам дьо Монтеспан, тъй като тя не очаквала кралят да е толкова очарован от младото си завоевание, че да му направи дете.

И изглежда клетвите на съперничката й достигат Мари-Анжелик, тъй като през януари 1680 г. тя ражда преждевременно момче, което живее само месец. Самата иначе здрава и жизнерадостна млада жена започва да страда от упорита и неприятна загуба на кръв, която я оставя задълго на легло. Някъде в средата на годината възвръща блестящата си красота, появява се отново в двора, но само за кратко, тъй като продължавала да страда от кръвоизливи, станала летаргична и хубостта й повяхнала. А Луи XIV не харесвал болни жени и след като Анжелик дьо Фонтанж загубила единственото си безпардонно оръжие - красотата, той погребал напълно интерес към нея. Значи Кралят-слънце я зарязал най-безцеремонно и като прощален подарък я обявил с нарочен декрет за херцогиня, отпускайки й щедра доживотна пенсия.

След много плач, повече заради безчувствеността на краля, отколкото заради болестта си, младата жена се оттеглила в манастир, където нейната сестра била игуменка. По време на престоя си там Мари-Анжелик за малко не била отровена - лекуващият я лекар й предписал да пие минерална вода, която била доставена същата вечер в шест бутилки. На следващия ден се оказало, че те били пълни с отрова, тъй като двама слуги отпили скришом от тях и умрели не след дълго в мъки. За щастие, херцогинята не била пила от водата, но скоро след това избухнала аферата с отровите, в която били замесени много членове на двора и по-специално отмъстителната Мадам дьо Монтеспан. Броени месеци по-късно - през юни 1681 г., Мари Анжелик умира, още ненавършила двайсет години.

Тогава все по-многобройните врагове на “истинската кралица на Франция” пуснали слуха, че именно тя е убила последната кралска фаворитка, добавяйки отрова в млякото j. Летописец уточнява: “Монтеспан беше въплъщение на дявола, а Фонтанж беше добра и простичка, но и двете бяха много красиви. Последната умря, казват, защото първата я отрови с мляко. Не знам дали е вярно, но това, което знам, е, че двама от хората на Фонтанж са починали и навсякъде се говореше, че са били отровени.” Вероятно става дума за нещастниците, умрели след като напили отровната минерална вода на вече болната Мари Анжелик. Както и да е, но малко преди да предаде Богу дух, Луи XIV отишъл да я посети в манастира и се разплакал - жест, който накарал херцогинята Фонтанж да възкликне: “Умирам щастлива, тъй като с последните ми погледи видяха моя крал да плаче!”

Година и нещо по-късно напуска този свят и кралицата Мария Тереза, след което Кралят Слънце се разпищолва невероятно, сменяйки фаворитките си една след друга, но не за дълго.

/Продължава следващата събота/