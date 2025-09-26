Маркс измисли инструмент на завистниците и негодниците

Наблягат на „справедливостта“. Но винаги се оглеждат как да разпределят чуждата собственост

Интересно е, че онези които никога не са сяли и жънали житото, винаги искат да го разпределят „справедливо“. От Маркс до Ленин, до Бърни Сандърс, та до милионерът „социалист“ Гуцанов днес. Наблягат на „справедливостта“.

Но винаги се оглеждат как да разпределят чуждата собственост. Но понеже всред огромното мнозинство в обществата доминирани и управлявани от социалисти, цари завистта и глупостта и те формират начинът, по който се гласува и се управляват държавите, те пропадат бързо поради своята несъстоятелност и икономическа негодност. Вследствие на това, населението им тръгва да емигрира към проспериращите несоциалистически държави, където отново се опитват да установят „справедливостта“ по начинът по който лузърите, завистниците и негодниците винаги го правят: чрез експроприации, данъци и конфискации. И понеже те са винаги демографско мнозинство, те успешно през партии и политически действия превръщат развитите общества в клоаки от Третия свят, откъдето идват.

Мда, Маркс им измисли могъщ инструмент за деструкция на онова което мразят и на което завиждат. Нарича се Цивилизацив! А защо някои милиардери харесват това и даже го финансират като осигуряват преноса на големи маси от активни мъже във военно годна възраст из цивилизования свят остава една неразбираема за мен тайна с мистичен облик. Може би трябва да чета повече Стария завет?

