Руски системи за противовъздушна отбрана свалиха 9 авиобомби, 4 снаряда HIMARS и 240 украински дрона за 24 часа, съобщи руското Министерство на отбраната.

„Системите за противовъздушна отбрана свалиха 4 снаряда от американската система за залпов огън HIMARS, 9 управляеми авиобомби и 240 безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се казва в изявлението.

Общо от началото на специалната военна операция са унищожени 665 самолета, 283 хеликоптера, 76 916 дрона, 625 зенитно-ракетни системи, 24 559 танка и други бронирани бойни машини, 1585 реактивни системи със залпов огън, 28 456 полева артилерийска оръжия и минохвъргачки и 39 598 специални военни машини.