Руски системи за противовъздушна отбрана свалиха 8 крилати ракети Storm Shadow от въздушен тип и 240 украински безпилотни летателни апарата от типа „самолет“ за 24 часа, казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„Системите за противовъздушна отбрана свалиха осем британски крилати ракети Storm Shadow, една управляема авиационна бомба, една американска ракета HIMARS с реактивен комплекс за залпов огън и 240 безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, съобщиха от военното ведомство.

Според руското Министерство на отбраната от началото на специалната военна операция са унищожени общо 664 самолета, 283 хеликоптера, 75 210 безпилотни летателни апарата, 625 зенитно-ракетни системи, 24 478 танка и други бронирани бойни машини, 1584 бойни машини със системи за залпов огън, 28 245 полева артилерийска оръжия и минохвъргачки и 39 238 специални военни машини.