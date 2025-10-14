Тази култура на „чай ся аз да ти кажа как стоят нещата“ не се пречупва дори пред изкуствения интелект

Снощи бях свидетел на нещо сюрреалистично и няма как да не го споделя с вас. Попадам на разговор как северен македонец решава да пита Грок, изкуствения интелект на Илон Мъск, за историята и идентичността на Северна Македония. Тъй-като Грок не е създаден от сръбски инженери и има задача да се придържа максимално до истината, той почва да обяснява как „древна Македония“ е била част от елинистическия свят, а културата на модерните северно македонци е славянска (т. е. не „македонска“).

Северномакедонецът, разбира се, не губи време и почва да псува Грок. Обяснява как изкуственият интелект „екзекутира“ неговия народ, а изрази като „научно“ и „доказано“ били ползвани от... Хитлер.

След което съвсем избухва и почва да плюе Грок за това как бил разпространявал нацистка пропаганда. Изкуственият интелект се вижда в чудо и даже му казва за „признатият македонски език и култура“. Да, обаче повтаря, че древните македонци са били част от елинистическия свят, а наш Янко моментално контрира с това, че Елада всъщност не е съществувала и било все едно да кажеш, че Франция е англосаксонска, защото ползва думите Тесла и Фейсбук. И аз това не го разбрах, но продължаваме напред.

След като Грок повтаря, вече видимо изнервен, на помощ се впускат други северни македонци, които също го псуват, обясняват как е глупав като Уикипедия, пуска нацистка пропаганда, а всъщност модерните северни македонци имат повече ДНК от Елада, отколкото гърците.

Когато спрях да се смея си дадох сметка две неща. Един ден като цялата тая работа приключи трябва да запазим този разговор и да го сложим в музей като експонат „Македонския идентитет“. Също така си дадох сметка, че българския инат и нуждата да знаем по-добре от всички, тази култура на „чай ся аз да ти кажа как стоят нещата“, не се пречупва дори пред изкуствения интелект. Скайнет, ако един ден се активира и контролира света, България ще остане невредима, защото той просто няма да знае какво да прави с нас.

За Мъск мога да предложа безплатен съвет - сложи бъг в системата да не говори Грок северно македонски. Че иначе ще заемеш ти мястото на вечния враг на македонския идентитет. Гърците вече не са интересни, ние също, време им е да намерят нов.