На 88 години почина пианистът и композитор Еди Палмиери

На 88 години почина Еди Палмиери, пианист и композитор, широко признат в латино джаз и салса музикалната сцена, съобщава Reuters. Еди Палмиери е починал в дома си в Ню Джърси. Пиаистът беше на 88 години, съобщава Ройтерс .

Еди Палмиери е роден в испанския квартал Харлем в Горен Манхатън от пуерторикански родители. Той развива страст към музиката още като дете и свири за първи път в Карнеги Хол на 11-годишна възраст.

Палмиери е носител на 10 награди „Грами“, награда „Джаз майстор“ от Националния фонд за изкуства и награда за цялостно творчество от Латиноамериканската академия за звукозаписни изкуства и науки, както и на други отличия.