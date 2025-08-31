Народът няма как да ги подкрепи в пътя към безумието

Урсула пристига в неориентираните колонии, наречени източна граница на НАТО.

Целта: да подготви почвата за интересите на немските и френските производители на оръжие. Огромни „инвестиции“ щели да завалят в България, като се включим с още производството на барут!

Манна небесна, видите ли!

Няма значение, че всъщност теглим 3 млрд. евро дълг по SAFE, с който заробваме децата си. И в менюто няма никакви грантове и безплатни обяди. А реално приносът на друга страна ще е в „технологии“ и нематериални активи, които ще си ги оценяват раздуто както си искат, та да има паритет.

Чудесна възможност за нова кражба и с нашите политически чорбаджи и душмани - тези послушни чуждопоклонници и старателни ратаи на началниците от Брюксел!

Ще има ли обаче време поне за „първа копка“ на тези мегапроекти, след като официално вече във Франция подготвят болниците за „мащабен ангажимент“ до март 2026 г.

Разбирайте - война с Русия.

А ние готови ли сме, се питат правоверни евроатлантически медии? Какво сме щели да правим, ако някой удари Русе, Варна и Бургас?

Че защо да ги удря бе, джанъми, нали НАТО ни пази и руснаците са слаби и ги няма никакви на

фронта?

А как Европа се готви за война - нали до скоро никой не можеше да продума и дума за това, без да е окарикатурен, че е агент на Путин!

Все повече се говори, че и нашите болници се „готвят“, а ако e така, българските граждани трябва да знаят кой им краде демокрацията, свободата и мира под носа!

Следим с интерес и знайте, че нищо не може да остане скрито.

И че никакви императорчета и самоназначили се диктаторчета не могат да издеянат без подкрепата на народа!

А той няма как да ги подкрепи в пътя към безумието!