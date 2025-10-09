Отложиха делото за побоя над журналиста Слави Ангелов

Здравословни проблеми на един от подсъдимите по делото за побоя над журналиста Слави Ангелов отложиха делото за ноември месец.

По него подсъдими са близнаците Георги и Никола Асенови и Бисер Митрев. На първа инстанция те получиха по 5 г. затвор за зверството. Делото се гледа в Софийски апелативен съд.

Днес, 9 октомври, стана ясно, че проблеми с вестибуларния апарат мъчат единия от подсъдимите, което наложи нова дата на делото.

"Труд news" припомня, че криминалният журналист Ангелов беше жестоко пребит пред дома си през март 2020 година. Неговите нападатели го удряли с метални тръби и юмруци. Ангелов се възстанови много трудно след нанесения побой, а казусът породи много въпроси за защитата на журналистите.

В свои изказвания журналистът е коментирал, че поръчител на побоя е Красимир Каменов - Къро. Той бе екзекутиран в дома си в Кейптаун, Южна Африка.

Убийството се превърна в студено досие - тамошните власти не разполагат с никакви годни следи, които да ги отведат при извършителите.

Освен Къро, бяха убити съпругата му Гергана, личният му охранител Деан (23 г.) и детегледачка, която се грижела за децата на Каменов.

Четирите окървавени тела на Къро, Гергана, Деан и детегледачката бяха намерени с вързани зад гърба ръце, стегнати със свински опашки. Това се случи на 25 май 2023 г.

По неофициална информация поръчковите килъри нахлуват в имота на българина, облечени в униформите на ДЕА – американското полицейско звено за борба с наркотиците.