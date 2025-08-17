Правят автономни автомобили за употреба от семейството

Целта е придвижването да става без човек зад волана

Руснаците не искат китайски коли, а търсят европейския лукс

Автомобилът е символ на разкош

Дженеръл Мотърс (General Motors Co.) се стреми да привлече обратно някои бивши служители на своя закрит бизнес с автономни превозни средства Cruise като част от подновените усилия на ръководството на американския автомобилен концерн да разработи нов автомобил без шофьор, съобщава Блумбърг. Този път проектът ще бъде фокусиран върху автономни автомобили за лична и семейна употреба, а не върху услуга за роботизирани таксита, посочват източници, запознати с темата.

Първата стъпка е разработването на кола със система за шофиране, като крайната цел е автомобил, който може да се управлява без човек зад волана. Планът е бил подробно описан на среща на служителите от Стърлинг Андерсън, бивш ръководител на отдела за разработване на системата Autopilot на Tesla Inc., който се присъедини към GM по-рано тази година.

Андерсън посочва, че вижда автономното управление като бъдещето и GM ще наеме повече таланти, включително ще се опита да върне някои работници от Cruise и да наеме нов персонал за офиса на автомобилния производител в Маунтин Вю, Калифорния.

„Ускоряваме разработването на технология за автономно шофиране, способна да работи без активен човешки надзор“, изтъква говорителката на GM Чаити Сен. Колите, оборудвани с LIDAR, ще събират данни, за да „изградят симулационни модели, които ще ръководят разработката“.

Плановете за наемане на персонал показват, че главният изпълнителен директор на GM Мари Бара остава ангажирана с все по-конкурентния пазар на автономни превозни средства, дори след като закри Cruise миналата година. GM се отказа от бизнеса с роботизирани таксита след инцидент, при който сериозно пострада пешеходец, което предизвика натиск от страна на регулаторните органи в САЩ и в крайна сметка доведе до уволнението на девет мениджъри и до оставката на бившия изпълнителен директор Кайл Вогт.

Междувременно медии съобщават, че руснаците не искат китайски коли, а търсят европейския лукс, идващ по алтернативни канали. Западните лимузини отдавна са символ на разкош в Русия, а санкциите сега ги правят още по-желани. В първите седем месеца на годината продажбите на автомобили в Русия намаляват с 24% на годишна база, пише руското издание "Известия". За периода в страната са продадени 651 хил. нови автомобила. Този спад се дължи до голяма степен на потребителите, които очакват завръщането на западните автомобилни компании на руския пазар. Те са разочаровани от китайските производители и спадът на продажбите при тях е по-съществен спрямо цялостните продажби на пазара.

Най-съществено е намалението при луксозните електромобили с марка Zeekr, чиито продажби са с 64,7% надолу спрямо миналата година. Продажбите на Exeed намаляват с 57,5%, а на Lixiang - с 55,3%. В същото време ръст бележат производителите на европейски луксозни автомобили, които попадат в Русия по алтернативни канали след санкциите. Заради войната в Украйна Западът спря износа на редица стоки към Русия. Десетилетия наред притежаването на лимузини от европейски производител е символ на разкош в Русия и собствениците им се асоциират с част от елита. Това се запазва и сега, въпреки че тези автомобили трябва да пътуват през страни като Киргизстан или през Близкия изток, за да попаднат на руския пазар.

Притежанието на нов европейски автомобил даже още повече подсилва този статус. Продажбите на автомобили Rolls Royce се увеличават с почти 65%, на Ferrari - с 21,7%, а на Bentley - с 18,6%. Всички те попадат в Русия не чрез официални вносители. Продажбите на BMW се увеличават с 3,2% на годишна база и дори изпреварват китайската Lixiang - 6667 продадени автомобила от германския производител спрямо 6133 за китайския през периода януари-юли.

Руското издание прави сравнение с продажбите и на луксозни автомобили със сходни параметри. Например Hongqi E-HS9, описван като "китайския Rolls Royce" се продава почти два пъти по-зле от оригинала - 58 спрямо 90 бройки.