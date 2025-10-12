Правят фабрики, управлявани от изкуствен интелект

Навлизането на роботи в производството ще промени индустрията по начина, по който го прави Хенри Форд преди повече от век

Хората се намесват при необходимост

Години наред хората предоставят работа на технологиите. Това е на път да се промени. За разлика от последните десетилетия на иновации, успехът в ерата на изкуствения интелект ще се определя от управленските иновации, а не от новите технологични функции, пише “Уолстрийт Джърнъл”.

Преди повече от век подвижната поточна линия на Ford променя из основи начина на работа. Вместо майстор-механик, който да проверява всяка кола, да изпълнява комплексен набор от задачи, колата преминава през редица работници, всеки от които изпълнява едно повтарящо се действие. В резултат работата става по-лесна, разходите намаляват, а възвръщаемостта на инвестициите скача драстично.

По подобен начин изкуственият интелект скоро ще заеме централно място в бизнеса, като ръководи плавно работата през всеки отдел, докато роботи сортират и усъвършенстват задачите, преди те да достигнат до човешкия фактор.

В голямо предприятие, адаптирането на новоназначен служител изисква време и усилия. При използване на виртуален асистент, който да отговаря на въпроси, това може да стане много по-бързо.

При традиционните процеси за плащания към доставчици, фактурите се насочват през анализатори, които ги сканират, съпоставят и валидират. Цикълът може да отнеме от 5 до 15 дни с процент на грешка от 10% до 20%. В големи компании, които обработват хиляди фактури месечно, закъсненията и грешките могат да доведат до реални финансови загуби.

Под управлението на изкуствен интелект (AI), главен бот непрекъснато следи фактурите, пристигащи от много канали. След това той активира други ботове за преобразуване на изображения в данни, съпоставяне на поръчки, валидиране на бюджет и договори, прогнозиране на паричния поток, откриване на измами и документиране на съответствието. След като AI агентите завършат тези стъпки, служителят решава относно планирането на плащанията или преговорите с доставчика. Времето за обработка може да падне под един ден, а процентът на грешка се приближава до нула. Финансовите ръководители на компанията разполагат с информация в реално време за управление на оборотния капитал.

Днес новите функции при информационните технологии - като например стартирането на нова програма за лоялност, се определят от продуктови мениджъри, проектират се от екипи за потребителско изживяване, кодират се от разработчици и се тестват преди употреба. Този цикъл може да отнеме от 80 до 85 работни дни, с процент на грешка около 10% до 15%. В среда, основана на изкуствен интелект, бот координира AI агенти, които правят всичко - от продуктови спецификации и дизайн до кодиране и тестване.

След това хората преглеждат новосъздадените функции и тестват генерирания от изкуствен интелект код и дизайн. Вместо да са готови за три месеца, функциите са завършени за седмици. Времето за доставка намалява с 60% до 70%, докато качеството на кода се подобрява чрез непрекъснато тестване, задвижвано с изкуствен интелект.

В тези бизнес практики общите черти на работата, базирана на изкуствен интелект, са ясни: управлението се премества от хора към изкуствен интелект. Специализирани ботове обработват повтарящи се задачи. Хората се намесват, когато е необходима преценка, договаряне или надзор. Резултатите следват по-бързо, при по-ниски единични разходи и по-добро клиентско изживяване.

Хенри Форд е пионер по отношение на новия начин за правене на бизнес през 1900 г. Имаме подобна ситуация през 2025 г. Докато производствената линия на Форд превръща служителите в специалисти, поставянето на изкуствен интелект в центъра на бизнеса ни превръща всички в универсални експерти, позволявайки ни да бъдем креативни, да развиваме умения за решаване на проблеми и да се справяме с комплексна работа. За да се реализира реална възвръщаемост на инвестициите в изкуствен интелект, акционерите и ръководителите трябва да променят начина, по който се извършва работата. Това е управленското предизвикателство на десетилетието.