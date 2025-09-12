Представянето на Урсула пред Парламента на Европа беше доста жалко

Изобщо не е в състояние да излъчи сила, тя е всъщност, един миролюбив педиатър с 6-7 деца

С риск да обидя някои мои либерални приятели:

1. Представянето на тежащата 40 кг Урсула пред Парламента на Европа беше доста жалко.

Защо? Не поради неубедителната ù реч, която прилягаше по-скоро на някое културно събитие или на изложба на древни европейски културни артефакти, отколкото на отчет по най-важните и съдбоносни европейски въпроси. А поради нейната пълна неуместност, като фигура, представляваща Европа в този момент.

2. Кое я правеше неуместна? Тя, като провалил се „военен министър“ на Германия и впоследствие като Началник и Главнокомандващ на цяла Европа, нещо като министър Председател, изобщо не е в състояние да излъчи „Сила“, с която да респектира агресивните ни врагове. Тя е всъщност, един миролюбив педиатър с 6-7 деца, Господ да я благослови, хрисима жена, която иска всички - зелените, трансексуалните, ислямистите, комунистите, климатистите, лезбийките, нашествениците от Изток, да живеят в мир и по възможност да се размножават. Особено по-плодовитите, за сметка на социалните програми в богатите страни на Запад, в Европа. Много от представилте в ЕК не искат това. Дали са достаъчно, за да я сменят? Май не са...

3. Неадекватност по мерките за изоставането на Европа по отношение на новите технологии и особено, неразбиране колко важно е предприемачеството, иновациите, конкуренцията в сравнение с бюрокрацията, свръхрегулациите, данъчните наказания върху напредъка и успеха на смелите, грижа за негодното и непродуктивното, като електорална база в избори. Всичко това, представено с общи и обтекаеми фрази, с ослушване да не се обиди Господарят Woke и да им се скара, че са „фашисти“, ако се осмелят да заявят фактите, такива, кавито са:

За престъпността, за оскверняването на християнската култура и наследство в нейните градове и за превръщането им в кочини от Третия свят.

4. Газа! Това ли бе най-тежкия европейски проблем? Това ли трябваше да занимава Европа, която пред очите на тази дребна женица, както и при физически по-масивната преди нея Меркел, плавно закриваха Европа и се напълниха с нашественици. Глупави ли бяха тези жени или феминистските им и неомарксистки клакьори нямаха представа какъв е културният и демографски алгоритъм на това културно преселение? Мечта и плюш? Газа искаше и се опита да унищожи евреите. Няма да стане. Милозливите хлипове на левите в Европа и на Урсула, няма да имат успех. Палестинска държава? Безмислица. Те имат такава вече на „Западния бряг“. Освен кочина не умеят нищо смислено да създават. Е, да убиват хора, също. И да се крият зад собствените си многобройни деца с калашников отзад. Урсула като педиатър нека да отиде да ваксинира тези деца, за които бащите им не дават пет пари, вместо да се занимава с политика. Те никога няма да ù благодарят и може да ù резнат гръцмуля. Ето така ще ù благодарят за християнското милосърдие. А ваксинираните, когато пораснат, ако дойдат в нейния роден германски град, ще се изпикаят върху катедралата в центъра. Това е суровата истина.

5. Нормативи, регулации, преструвки, че Европа ще напредне, ще се „бори“ срещу „враговете си“, но ще запази „спасяването“ на климата? Няма да стане. Така не се печели технологичната битка с Китай, САЩ и даже с Индия.

6. Европа няма да успее да се справи с агресивния и много бързо развиващ се свят и ако не иска да се превърне в един културен резерват, историческа Зоологическа Градина, където някога са живели Данте, Ромео и Жулиета, Моцарт и Рембранд, трябва да сложи начело мъже, които да я защитят. Не само Рюте, има и други силни мъже, които да заменят този будуар, който гледахме днес по телевизора. Светът не е чаена церемония, където жени с панаталони и феминизирани мъже допират бузи в превдзет възторг от това, че са тук и са заедно, а сурово място, което се налага да бъде защитавано. Винаги е било така, впрочем. Винаги!



*От Фейсбук