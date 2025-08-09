Президентът на мира: Тръмп за 6,5 месеца спря пет войни

В първия си мандат Тръмп уреди мирни договори на Израел с ОАЕ, Бахрейн, Судан и Мароко. Тези страни установиха дипломатически отношения с Израел. Тръмп беше на прага да уреди и дипломатически отношения Израел - С. Арабия, което би било огромен пробив в Бл изток, но “загуби” изборите в 20-та и нищо не последва.

Във втория си мандат Тръмп спря следните войни с телефонни разговори /!/, но и с други средства:

Индия - Пакистан - тази война беше особено опасна, защото тези огромни страни, въоръжени до зъби с атомни бомби се мразят от десетки години.

Руанда - Конго - война от десетилетия, изкл безогледна за човешкия живот, каквито са всички войни, но особено в Африка. Загинаха най-вероятно милиони.

Израел - Иран - Тръмп спря тази война с един тел разговор с израелския премиер

Тайланд - Камбоджа - Тръмп спря тази война светкавично.

Азербайджан - Армения - Тръмп спря тази 35 годишна война светкавично и с огромен успех. Бившите съветски републики воюват, заради спорната област Нагорни Карабах. Навремето познавах арменка в САЩ, която ми каза, че са избягали за живота си от “мюсюлманите” само с дрехите на гърба си.

Постижението на президента е голямо, защото пряко влиза в задния двор на Русия с The Trump Route , както вече се нарича транзитния коридор, свързващ Азербайджан със земята, над която има искания - Нахичеван. В този обширен коридор САЩ ще развиват, разбира се, бизнес.

Разбира се, западните неокомунистически медии, политици и наблюдатели оскъдно и пестеливо съобщават и обсъждат спирането на петте войни от Тръмп.

Също и тукашните почти изцяло добре мълчат.

Тръмп трябва да спре още две войни - Газа и Украйна. Мисля, че и това ще се случи - скоро.

Но дори и Тръмп да спре и последните две войни едва ли ще получи Нобеловата награда за мир. / Пакистан го определи за наградата, Азербайджан и Армения вече обещаха/.

Причината: Нобеловият комитет преди години позорно и смехотворно награди Обама, без той да има никакви заслуги. Това е най-жалката Нобелова награда за мир в историята. Единствената причина: цветът на кожата на Обама и ляворадикалните му възгледи.

Естествено такъв комитет няма да награди с нищо Тръмп, защото той е пълното му отрицание.

Но това естествено значи, че именно Тръмп е президентът на мира.