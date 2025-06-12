Пълна програма на Втора лига за сезон 2025/26

БФС представи официално генералния спонсор на Втора лига, а веднага след това бе изтеглен и жребият за новия сезон. Труд News предоставя на своите читатели пълна програма на втория ни ешелон. Новаците са Севлиево, Черноморец (Бургас) и Вихрен.

ПРОГРАМА:

I кръг

26 юли 2025 г., събота:

Марек Дупница – Лудогорец II Разград

Спортист Своге – Етър Велико Търново

Севлиево – Хебър Пазарджик

Фратрия – Черноморец Бургас

Янтра Габрово – Пирин Благоевград

Миньор Перник – Беласица Петрич

Крумовград – Дунав Русе

Локомотив Горна Оряховица – Вихрен Сандански

Спартак Плевен – ЦСКА II София

II кръг

Лудогорец II Разград – ЦСКА II София

Вихрен Сандански – Спартак Плевен

Дунав Русе – Локомотив Горна Оряховица

Беласица Петрич – Крумовград

Пирин Благоевград – Миньор Перник

Черноморец Бургас – Янтра Габрово

Хебър Пазарджик – Фратрия

Етър Велико Търново – Севлиево

Марек Дупница – Спортист Своге

III кръг

Спортист Своге – Лудогорец II Разград

Севлиево – Марек Дупница

Фратрия – Етър Велико Търново

Янтра Габрово – Хебър Пазарджик

Миньор Перник – Черноморец Бургас

Крумовград – Пирин Благоевград

Локомотив Горна Оряховица – Беласица Петрич

Спартак Плевен – Дунав Русе

ЦСКА II София – Вихрен Сандански

IV кръг

Лудогорец II Разград – Вихрен Сандански

Дунав Русе – ЦСКА II София

Беласица Петрич – Спартак Плевен

Пирин Благоевград – Локомотив Горна Оряховица

Черноморец Бургас – Крумовград

Хебър Пазарджик – Миньор Перник

Етър Велико Търново – Янтра Габрово

Марек Дупница – Фратрия

Спортист Своге – Севлиево

V кръг

Севлиево – Лудогорец II Разград

Фратрия – Спортист Своге

Янтра Габрово – Марек Дупница

Миньор Перник – Етър Велико Търново

Крумовград – Хебър Пазарджик

Локомотив Горна Оряховица – Черноморец Бургас

Спартак Плевен – Пирин Благоевград

ЦСКА II София – Беласица Петрич

Вихрен Сандански – Дунав Русе

VI кръг

Лудогорец II Разград – Дунав Русе

Беласица Петрич – Вихрен Сандански

Пирин Благоевград – ЦСКА II София

Черноморец Бургас – Спартак Плевен

Хебър Пазарджик – Локомотив Горна Оряховица

Етър Велико Търново – Крумовград

Марек Дупница – Миньор Перник

Спортист Своге – Янтра Габрово

Севлиево – Фратрия

VII кръг

Фратрия – Лудогорец II Разград

Янтра Габрово – Севлиево

Миньор Перник – Спортист Своге

Крумовград – Марек Дупница

Локомотив Горна Оряховица – Етър Велико Търново

Спартак Плевен – Хебър Пазарджик

ЦСКА II София – Черноморец Бургас

Вихрен Сандански – Пирин Благоевград

Дунав Русе – Беласица Петрич

VIII кръг

Лудогорец II Разград – Беласица Петрич

Пирин Благоевград – Дунав Русе

Черноморец Бургас – Вихрен Сандански

Хебър Пазарджик – ЦСКА II София

Етър Велико Търново – Спартак Плевен

Марек Дупница – Локомотив Горна Оряховица

Спортист Своге – Крумовград

Севлиево – Миньор Перник

Фратрия – Янтра Габрово

IX кръг

Янтра Габрово – Лудогорец II Разград

Миньор Перник – Фратрия

Крумовград – Севлиево

Локомотив Горна Оряховица – Спортист Своге

Спартак Плевен – Марек Дупница

ЦСКА II София – Етър Велико Търново

Вихрен Сандански – Хебър Пазарджик

Дунав Русе – Черноморец Бургас

Беласица Петрич – Пирин Благоевград

X кръг

Лудогорец II Разград – Пирин Благоевград

Черноморец Бургас – Беласица Петрич

Хебър Пазарджик – Дунав Русе

Етър Велико Търново – Вихрен Сандански

Марек Дупница – ЦСКА II София

Спортист Своге – Спартак Плевен

Севлиево – Локомотив Горна Оряховица

Фратрия – Крумовград

Янтра Габрово – Миньор Перник

XI кръг

Миньор Перник – Лудогорец II Разград

Крумовград – Янтра Габрово

Локомотив Горна Оряховица – Фратрия

Спартак Плевен – Севлиево

ЦСКА II София – Спортист Своге

Вихрен Сандански – Марек Дупница

Дунав Русе – Етър Велико Търново

Беласица Петрич – Хебър Пазарджик

Пирин Благоевград – Черноморец Бургас

XII кръг

Лудогорец II Разград – Черноморец Бургас

Хебър Пазарджик – Пирин Благоевград

Етър Велико Търново – Беласица Петрич

Марек Дупница – Дунав Русе

Спортист Своге – Вихрен Сандански

Севлиево – ЦСКА II София

Фратрия – Спартак Плевен

Янтра Габрово – Локомотив Горна Оряховица

Миньор Перник – Крумовград

XIII кръг

Крумовград – Лудогорец II Разград

Локомотив Горна Оряховица – Миньор Перник

Спартак Плевен – Янтра Габрово

ЦСКА II София – Фратрия

Вихрен Сандански – Севлиево

Дунав Русе – Спортист Своге

Беласица Петрич – Марек Дупница

Пирин Благоевград – Етър Велико Търново

Черноморец Бургас – Хебър Пазарджик

XIV кръг

Лудогорец II Разград – Хебър Пазарджик

Етър Велико Търново – Черноморец Бургас

Марек Дупница – Пирин Благоевград

Спортист Своге – Беласица Петрич

Севлиево – Дунав Русе

Фратрия – Вихрен Сандански

Янтра Габрово – ЦСКА II София

Миньор Перник – Спартак Плевен

Крумовград – Локомотив Горна Оряховица

XV кръг

Локомотив Горна Оряховица – Лудогорец II Разград

Спартак Плевен – Крумовград

ЦСКА II София – Миньор Перник

Вихрен Сандански – Янтра Габрово

Дунав Русе – Фратрия

Беласица Петрич – Севлиево

Пирин Благоевград – Спортист Своге

Черноморец Бургас – Марек Дупница

Хебър Пазарджик – Етър Велико Търново

XVI кръг

Лудогорец II Разград – Етър Велико Търново

Марек Дупница – Хебър Пазарджик

Спортист Своге – Черноморец Бургас

Севлиево – Пирин Благоевград

Фратрия – Беласица Петрич

Янтра Габрово – Дунав Русе

Миньор Перник – Вихрен Сандански

Крумовград – ЦСКА II София

Локомотив Горна Оряховица – Спартак Плевен

XVII кръг

Спартак Плевен – Лудогорец II Разград

ЦСКА II София – Локомотив Горна Оряховица

Вихрен Сандански – Крумовград

Дунав Русе – Миньор Перник

Беласица Петрич – Янтра Габрово

Пирин Благоевград – Фратрия

Черноморец Бургас – Севлиево

Хебър Пазарджик – Спортист Своге

Етър Велико Търново – Марек Дупница