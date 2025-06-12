Пълна програма на Втора лига за сезон 2025/26

БФС представи официално генералния спонсор на Втора лига, а веднага след това бе изтеглен и жребият за новия сезон. Труд News предоставя на своите читатели пълна програма на втория ни ешелон. Новаците са Севлиево, Черноморец (Бургас) и Вихрен.
ПРОГРАМА:
I кръг
26 юли 2025 г., събота:
Марек Дупница – Лудогорец II Разград
Спортист Своге – Етър Велико Търново
Севлиево – Хебър Пазарджик
Фратрия – Черноморец Бургас
Янтра Габрово – Пирин Благоевград
Миньор Перник – Беласица Петрич
Крумовград – Дунав Русе
Локомотив Горна Оряховица – Вихрен Сандански
Спартак Плевен – ЦСКА II София
II кръг
Лудогорец II Разград – ЦСКА II София
Вихрен Сандански – Спартак Плевен
Дунав Русе – Локомотив Горна Оряховица
Беласица Петрич – Крумовград
Пирин Благоевград – Миньор Перник
Черноморец Бургас – Янтра Габрово
Хебър Пазарджик – Фратрия
Етър Велико Търново – Севлиево
Марек Дупница – Спортист Своге
III кръг
Спортист Своге – Лудогорец II Разград
Севлиево – Марек Дупница
Фратрия – Етър Велико Търново
Янтра Габрово – Хебър Пазарджик
Миньор Перник – Черноморец Бургас
Крумовград – Пирин Благоевград
Локомотив Горна Оряховица – Беласица Петрич
Спартак Плевен – Дунав Русе
ЦСКА II София – Вихрен Сандански
IV кръг
Лудогорец II Разград – Вихрен Сандански
Дунав Русе – ЦСКА II София
Беласица Петрич – Спартак Плевен
Пирин Благоевград – Локомотив Горна Оряховица
Черноморец Бургас – Крумовград
Хебър Пазарджик – Миньор Перник
Етър Велико Търново – Янтра Габрово
Марек Дупница – Фратрия
Спортист Своге – Севлиево
V кръг
Севлиево – Лудогорец II Разград
Фратрия – Спортист Своге
Янтра Габрово – Марек Дупница
Миньор Перник – Етър Велико Търново
Крумовград – Хебър Пазарджик
Локомотив Горна Оряховица – Черноморец Бургас
Спартак Плевен – Пирин Благоевград
ЦСКА II София – Беласица Петрич
Вихрен Сандански – Дунав Русе
VI кръг
Лудогорец II Разград – Дунав Русе
Беласица Петрич – Вихрен Сандански
Пирин Благоевград – ЦСКА II София
Черноморец Бургас – Спартак Плевен
Хебър Пазарджик – Локомотив Горна Оряховица
Етър Велико Търново – Крумовград
Марек Дупница – Миньор Перник
Спортист Своге – Янтра Габрово
Севлиево – Фратрия
VII кръг
Фратрия – Лудогорец II Разград
Янтра Габрово – Севлиево
Миньор Перник – Спортист Своге
Крумовград – Марек Дупница
Локомотив Горна Оряховица – Етър Велико Търново
Спартак Плевен – Хебър Пазарджик
ЦСКА II София – Черноморец Бургас
Вихрен Сандански – Пирин Благоевград
Дунав Русе – Беласица Петрич
VIII кръг
Лудогорец II Разград – Беласица Петрич
Пирин Благоевград – Дунав Русе
Черноморец Бургас – Вихрен Сандански
Хебър Пазарджик – ЦСКА II София
Етър Велико Търново – Спартак Плевен
Марек Дупница – Локомотив Горна Оряховица
Спортист Своге – Крумовград
Севлиево – Миньор Перник
Фратрия – Янтра Габрово
IX кръг
Янтра Габрово – Лудогорец II Разград
Миньор Перник – Фратрия
Крумовград – Севлиево
Локомотив Горна Оряховица – Спортист Своге
Спартак Плевен – Марек Дупница
ЦСКА II София – Етър Велико Търново
Вихрен Сандански – Хебър Пазарджик
Дунав Русе – Черноморец Бургас
Беласица Петрич – Пирин Благоевград
X кръг
Лудогорец II Разград – Пирин Благоевград
Черноморец Бургас – Беласица Петрич
Хебър Пазарджик – Дунав Русе
Етър Велико Търново – Вихрен Сандански
Марек Дупница – ЦСКА II София
Спортист Своге – Спартак Плевен
Севлиево – Локомотив Горна Оряховица
Фратрия – Крумовград
Янтра Габрово – Миньор Перник
XI кръг
Миньор Перник – Лудогорец II Разград
Крумовград – Янтра Габрово
Локомотив Горна Оряховица – Фратрия
Спартак Плевен – Севлиево
ЦСКА II София – Спортист Своге
Вихрен Сандански – Марек Дупница
Дунав Русе – Етър Велико Търново
Беласица Петрич – Хебър Пазарджик
Пирин Благоевград – Черноморец Бургас
XII кръг
Лудогорец II Разград – Черноморец Бургас
Хебър Пазарджик – Пирин Благоевград
Етър Велико Търново – Беласица Петрич
Марек Дупница – Дунав Русе
Спортист Своге – Вихрен Сандански
Севлиево – ЦСКА II София
Фратрия – Спартак Плевен
Янтра Габрово – Локомотив Горна Оряховица
Миньор Перник – Крумовград
XIII кръг
Крумовград – Лудогорец II Разград
Локомотив Горна Оряховица – Миньор Перник
Спартак Плевен – Янтра Габрово
ЦСКА II София – Фратрия
Вихрен Сандански – Севлиево
Дунав Русе – Спортист Своге
Беласица Петрич – Марек Дупница
Пирин Благоевград – Етър Велико Търново
Черноморец Бургас – Хебър Пазарджик
XIV кръг
Лудогорец II Разград – Хебър Пазарджик
Етър Велико Търново – Черноморец Бургас
Марек Дупница – Пирин Благоевград
Спортист Своге – Беласица Петрич
Севлиево – Дунав Русе
Фратрия – Вихрен Сандански
Янтра Габрово – ЦСКА II София
Миньор Перник – Спартак Плевен
Крумовград – Локомотив Горна Оряховица
XV кръг
Локомотив Горна Оряховица – Лудогорец II Разград
Спартак Плевен – Крумовград
ЦСКА II София – Миньор Перник
Вихрен Сандански – Янтра Габрово
Дунав Русе – Фратрия
Беласица Петрич – Севлиево
Пирин Благоевград – Спортист Своге
Черноморец Бургас – Марек Дупница
Хебър Пазарджик – Етър Велико Търново
XVI кръг
Лудогорец II Разград – Етър Велико Търново
Марек Дупница – Хебър Пазарджик
Спортист Своге – Черноморец Бургас
Севлиево – Пирин Благоевград
Фратрия – Беласица Петрич
Янтра Габрово – Дунав Русе
Миньор Перник – Вихрен Сандански
Крумовград – ЦСКА II София
Локомотив Горна Оряховица – Спартак Плевен
XVII кръг
Спартак Плевен – Лудогорец II Разград
ЦСКА II София – Локомотив Горна Оряховица
Вихрен Сандански – Крумовград
Дунав Русе – Миньор Перник
Беласица Петрич – Янтра Габрово
Пирин Благоевград – Фратрия
Черноморец Бургас – Севлиево
Хебър Пазарджик – Спортист Своге
Етър Велико Търново – Марек Дупница