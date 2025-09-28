Риболовът и блесната

Какво смятат ихтиолозите

Кое е по-важно - формата или цветът на блесната? По отговора на този въпрос има много спорове и фактически единно мнение няма. А какво смятат ихтиолозите. Известни са опитите с ослепена щука, поставена в голям аквариум. В него слагали и друга мъртва риба.

Обонянието на щуката е слабо развито и тя не обръщала никакво внимание на рибката, която била в покой. Но щом почнели да я движат, хищницата веднага се хвърляла към жертвата. Лишената от зрение щука точно определяла местонахождението на рибката с помощта на страничната си линия, възприемаща колебанията на водата.

Основавайки се на подобни експерименти, може да се предполага, че при риболова цветът на блесната има второстепенно значение. о-важна е формата и големината є. Сполучливата форма на блесната вероятно създава ситуация, прилична на ситуацията при движението на дребните рибки - жертви на хищниците.

Практиката на опитните въдичари потвърждава това предположение. Така например костурът често се хваща с малки въртящи се блесни. Солидните щуки и бели риби предпочитат големите люлеещи се блесни. Понякога хищниците се ловят и на кука, привързана към оловна спинингова тежест.

Някои се опитват да придават на блесните по-интересен вид-изобразяват люспи, рисуват очи, даже вежди, правят опашки и плавници. На такива блесни-играчки могат да се радват някои млади неопитни риболовци, но за всеки случай едва ли биха привлекли водните хищници от рибешкия свят. Едва ли зъбатата щука или костурът ще успеят да забележат, да речем, изгравираните “люспи” или общата красота на изкуствената рибка. А например фалшивите колебания на водата, създадени от блесната, ще бъдат възприети съвсем безпогрешно. В това може да се убеди на практика всеки въдичар.

Смелият дългоушковец

Пътуващите в един влак из Украйна извънредно много се зарадвали, когато в надпреварата с две кучета преследваният заек излязъл победител. В създадената ситуация заекът наистина се проявил като храбрец. От вагоните на влака пътниците наблюдавали как с всички сили заекът лети по заснежената равнина, а зад него две едри кучета вече почти го застигали. За миг дългоушковецът спрял и се метнал под колелата на влака, който се движел доста бързо. Съвсем невредим той се появил от другата страна на железопътната линия. До гората вече било близо. А кучетата останали за чакат.

За да се пее правилно

При повечето птици от семейство чинкови обучаването е задължително. Обикновената чинка или канарчето, които са израснали отделно от другите, никога няма да пеят правилно. Колкото по-рано чуят песента на възрастните певци, толкова по-бързо ще се обучат. Един любител на птици е създал цели ансамбли от канарчета, пеещи в хор под звуците на музика. При това той смята, че обучаването върви по-успешно, ако птиците започнат да слушат музика още от шестия или седмия ден на излюпването си.

В позата на пълно подчинение

Защо когато вълкът или маймуната заемат позата на пълно подчинение, престават да бъдат заплашени от нападение? Очевидно това е едни от начините за запазване на вида, възникнал в процеса на еволюцията. В противен случай, ако животните, снабдени от природата с най-различни оръжия, винаги се биеха докрай, техният вид много скоро би престанал да съществува. Нека си представим, че горилите с тяхната огромна сила не се подчиняваха на погледа на водача, а изясняваха отношенията си в боя. Ясно е, че тези грамадни човекоподобни маймуни не биха доживели до наши дни.

Смешки

Не можел точно да каже



Запитали един ловец:

-Когато видя вълка, затракаха ли ти зъбите?

Не мога точно да ви кажа, защото зъбите ми бяха в раницата, пък и аз малко недочувам...



Изгубеното куче

Имах много хубав ирландски сетер и се изгуби.

-Дай обявление в някой вестник.

-Има ли смисъл! Та кучето ми не може да чете...