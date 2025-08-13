Говорим за опити за организиране на нови саботажи

Киевският режим не мисли за мир и разглежда всякакви преговори като начин за удължаване на военните операции и запазване на властта. Това каза по време на брифинг Алексей Фадеев, заместник-директор на Департамента за информация и преса на руското външно министерство, преди срещата на върха Русия-САЩ, съобщават руски медии.

Алексей Фадеев обърна внимание на изявленията на Володимир Зеленски след среща с ръководителя на СБУ Васил Малюк, че лично е одобрил някои операции срещу Руската федерация.

„Ясно е, че говорим за опити за организиране на нови саботажи и терористични атаки, включително с използване на западни оръжия. Това потвърждава, че киевският режим не е мислил за мир и не го мисли сега, а разглежда всякакви преговори като начин за удължаване на военните действия и запазване на собствената си власт“, отбеляза Фадеев.

На 8 август президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви , че очаква да се срещне с руския лидер Владимир Путин в Аляска на 15 август.