В това време в Европейския съюз още се мотаем

САЩ и Великобритания се връщат мащабно в ядрената енергетика. Цитирам само първите два абзаца от новината: „B нaвeчepиeтo нa дъpжaвнoтo пoceщeниe нa aмepиĸaнcĸия пpeзидeнт Дoнaлд Tpъмп в Лoндoн, Beлиĸoбpитaния и CAЩ oбявиxa мaщaбнo cпopaзyмeниe, ĸoeтo cпopeд пpaвитeлcтвaтa им щe пocтaви нaчaлoтo нa нoвa „злaтнa epa“ в ядpeнaтa eнepгeтиĸa.

Дoĸyмeнтът, нapeчeн Aтлaнтичecĸo пapтньopcтвo зa нaпpeднaлa ядpeнa eнepгия, цeли peдицa инициaтиви, вoдeщи дo ycĸopeнo изгpaждaнe нa ядpeни мoщнocти, пoяcнявa издaниeтo NuсNеt. Cpeд тяx ca oблeĸчaвaнeтo нa лицeнзиoннитe пpoцeдypи и cтимyлиpaнeтo нa инoвaции, вĸлючвaщи ĸaĸтo мaлĸи мoдyлни peaĸтopи (ЅМR), тaĸa и пъpвитe в cвeтa миĸpoмoдyлни eлeĸтpoцeнтpaли.“

Деатйлите са изключително интересни, а броят на конкретните проекти може да се сравнява само със 70-те години.

В това време в Европейския съюз още се мотаем. Уж технически водещи държави (като Германия и Австрия) са забили копита като магарета на лед и съдят всеки, който се опита да мръдне напред в ядрената енергетика. Лудитизмът и активизмът са на власт както в много правителства, така и в ЕК и Европарламента. Резултатите са видими.

Глобалните пазари обаче реагираха мигновено с огромни скокове на цените на акциите по цялата верига на доставки в сектора - от добива и обогатяването на уран, до дизайна и изграждането на реактори. Това е един от най-печелившите сектори на борсите след срива от 8 април - Nuclear Energy Index е нараснал от $20 до нов исторически връх от $48 или със 140% за 5 месеца.

Uranium Energy Corp, водещата позиция в ядреното портфолио на „Експат Природни ресурси“, вече се търгува на $13.17 при $4.00 на 8 април - ръстът там е 230%. Забележете, че това се случва без спот цената на урана да е скочила кой знае колко (от $65 до $75 на паунд). Дължи се много повече на промяната на сантимента и условията за развитие на сектора и развитието на самата компания.

Разбира се, всичко може да се случи и горното не трябва да се приема като препоръка за инвестиции.