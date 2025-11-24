САЩ се подготвят за новата студена война с Китай

На всяка цена искат да привлекат обратно Русия

Както казах още като беше представен планът за мир на Доналд Тръмп, вече всички признават, че той иска капитулация от страна на Украйна. САЩ се готвят за новата студена война с Китай и просто на всяка цена искат да привлекат обратно Русия и да ги отдалечат от китайците.

Любопитно е, че това е може би най-агресивното действие на Тръмп спрямо Украйна и среща видимо по-леко съпротивление от предишните. Повече врява се вдигаше при скандала с костюма и срещата в Аляска.

Причините са сложни, но със сигурност една от тях е, че опората на Украйна е Европа и Европейския съюз започва да се тресе от духа на промяната, който се усеща из целия свят. Европейските лидери открито говорят за опасностите за цялата система на либералната демокрация, а последния напън на център-дясното да продължим меркелската посока вече заглъхва. Да, говори се за помощ към Украйна до безкрай, ама утре като дойде на власт един нов лидер, втори, трети, с какви гласове ще стане?

Междувременно опората на Русия, която е Китай, няма да мръдне още няколко десетилетия.

Е, както казах, има и други фактори, но този ми е най-интересен поне на мен. Иначе вече усещам, че Тръмп ще натиска до край за този мир и всяка сделка и предложение ще са по-зле за Украйна от предишната. За него Русия е по-ценна срещу основния му противник Китай от... горе-долу от всичко друго. Единствената му пречка е, че Русия е ценна като се обвърже с Европа.