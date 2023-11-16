Си Дзинпин и Джо Байдън са се договорили да възобновят комуникацията на високо равнище между военните на Китай и САЩ

Китайският президент Си Дзинпин се срещна с американския си колега Джо Байдън. Това е първата им среща лице в лице от една година насам.

Двете страни са се договорили да възобновят комуникацията на високо равнище между своите военни, стана ясно след края на срещата в Сан Франциско.

Двамата са обсъдили и световните кризи като войните в Украйна и в Близкия изток. На самостоятелна пресконференция Джо Байдън заяви, че не е променил мнението си, че китайският президент на практика е диктатор.

Китайският външен министър Ван И заяви, че президентът Си Цзинпин и американският му колега са имали "много добра", всеобхватна и задълбочена среща на върха.

"Срещата на високо равнище има стратегическо значение и ще се превърне в крайъгълен камък в историята на китайско-американските отношения", отбеляза той.