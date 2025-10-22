След 10 години: Работници от първата фабрика за спринцовки в Румъния най-накрая получиха заплати

Фабриката не е произвеждала нищо от повече от десетилетие

Sanevit Arad, първата фабрика за еднократни спринцовки в страната, беше продадена на публичен търг за 1 680 000 евро, съобщава Agerpres. Фабриката не е произвеждала нищо от повече от десетилетие.

Бившите служители получиха пълния размер на неизплатените си заплати, като най-голямата изплатена сума възлиза на 167 000 RON (около 33 400 евро). Общата сума на изплатените неизплатени заплати възлиза на около 1,5 милиона румънски леи (300 000 евро).

Представители на съдебния ликвидатор заявиха, че купувачът е компания от Румъния. Последната не е посочила намеренията си относно придобитите земя и сгради.

Заводът има с парцел от 30 245 кв.м, разположен на главна артерия в квартал Градиште в Арад, и няколко сгради, включително производствена зала с площ над 14 000 кв.м.

В средата на 90-те години фабриката за спринцовки имаше годишен производствен капацитет от 160-200 милиона спринцовки и 520 милиона медицински игли. Въпреки това, тя никога не е работила на повече от 30% от капацитета си. От 2013 г. насам не е произвеждала нищо.

Министерството на икономиката, което е собственик на фабриката, направи няколко опита да я приватизира, но нямаше заинтересовани инвеститори. През 2021 г. съдът в Арад допусна започването на процедура по несъстоятелност и ликвидация на Sanevit Arad.