Сутрешни прогнози от спали накриво

Бюджетът на държавата ни за 2026 г. гарантира, че през новата година криза няма да има, а за катастрофа - забравете

Констатирам, че журналисти и техни ранобудни гости в трите “национални” телевизии са спали накриво. Напоследък все по-често им се случва. Ако човек ги слуша, то може да си помисли, че от 1 януари 2026 г. у нас започва катастрофа, безпътица някаква, направо апокалипсис. До този извод могат да ни отведат глупавите им разсъждения за внесения от правителството държавен бюджет. А са глупави техните прогнози просто защото са спали накриво тази нощ. Няма друго обяснение.

Логично е да си зададем въпрос. Ако днес управляваше не правителството на Росен Желязков, а правителство на сегашната опозиция, то дали бюджетът ще бъде по-добър? Представям си ги: ПП-ДБ, “Възраждане”, МЕЧ, “Величие” и новата партия на Ахмед Доган са в коалиция и управляват. Защото те са днес опозицията, нали? Какъв ли бюджет те щяха да ни предложат? По-добър ли? Само някой много голям тъпанар може да вярва, че днешната опозиция е в състояние да формира управляваща коалиция и да предложи по-добър бюджет на страната от този, който предлага правителството на премиера Росен Желязков подкрепено от ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и ДПС. Но пък не изключвам у нас да има тъпанари. То, какво ли вече няма у нас! Всичко има.

И така. Бюджетът на държавата ни за 2026 г. гарантира, че през новата година криза няма да има, а за катастрофа - забравете. Ще се живее нормално. Приходите ще се съберат и разходите ще се направят така, както това бъде прието от Народното събрание. Ще се увеличат заплати и пенсии. И ще се получат в евро. Инвестициите ще станат видими, защото при управлението на т. нар. промянаджии те бяха невидими. Животът ще стане по-добър, по-европейски, защото няма да управлява днешната опозиция, която е преобладаващо антиевропейска, че дори и прокремълска. Разбира се, президентът ще продължи да смърди, както го прави от девет години, но това ще му е за последно.

Така че, драги мои, разтъркайте очи, прогонете лошите мисли. През 2026 година ще има хубави дни за българската демокрация.