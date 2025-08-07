Съдът пусна насилника на Дебора срещу 10 000 лв. гаранция

Пловдивският окръжен съд постанови освобождаване под парична гаранция в размер на 10 000 лева на Георги Георгиев, обвинен в нападението над Дебора Михайлова.

Магистратите намалиха размера на първоначално определената гаранция от 25 000 лева. Така той ще може да напусне ареста, докато наказателното производство срещу него продължава.

Георгиев е обвинен за причинена средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство спрямо Дебора Михайлова от Стара Загора.

Въззивният съд прие, че към настоящия момент изминалият период на задържане на Георгиев наближава 2 години и 2 месеца. Този период от време оказва влияние върху опасността подсъдимият да извърши престъпления, като съществено я намалява. Съдът прие, че това е така, тъй като опасността изначално е била обоснована с факта на престъпленията, за които подсъдимият е бил привлечен към наказателна отговорност, с тежестта им и с техния механизъм на осъществяване.

Съдът отчете, че мярката за неотклонение има същностни разлики с наказанието, което се налага за извършено престъпление, и една от най-съществените е тази, че мярката за неотклонение действа заедно с действието на принципа за невиновност до доказване на противното в съответствие със закона.

Съдът посочи в мотивите си, че наличието на обосновано подозрение за съпричастност към престъпленията, в които подсъдимият е обвинен, вече не е достатъчно, за да оправдае продължаващото задържане.

Съдебното определение е с днешна дата и подлежи на незабавно изпълнение.