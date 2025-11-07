С британци и американци шега не бива, с руснаци - съвсем!

Хвърлям чат-пат по едно око на веселия политико-икономически спектакъл, който разиграват слугите на народа в скъпата ни татковина и напоследък съм леко притеснен.

В драматургията и репликите на героите долавям лек, засега, хумор. По-скоро някакво шегобийство по различни сюжетни линии, засягащи три от петте държави постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН – САЩ, Русия и Великобритания.

Макар, че може репликите в тези посоки да бъдат оценени повече като частно-личностни препирни, трябва много да се внимава! Историята учи, че всеки опит за шеги, особено тъпи, какъвто е нашия случай, с британци, американци и особено с руснаци завършва печално за шегобийците!